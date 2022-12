Nicolae Ciucă respectă decizia oamenilor de a boicota firmele austriece

În cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Ciucă a fost întrebat de un reporter care este poziția sa cu privire la boicotarea firmelor austriece, în contextul în care anumite companii de stat şi-au mutat conturile de la băncile austriece. La această întrebare, premierul României a spus că respectă decizia anumitor persoane de a boicota firmele austriece, însă nu încurajează acest comportament.

„Aşa cum am menționat de fiecare dată, o situație dificilă pentru noi, pe care am recepționat-o fără să ne fi așteptat și în continuare considerăm că decizia de a nu fi fost acceptați în Spațiul Schengen a fost o decizie nedreaptă față de demersurile și față de eforturile care au fost făcute de către cetățenii români și de către autoritățile române.

Ceea ce se întâmplă referitor la modul în care ne poziționăm față de autoritățile austriece, o facem pe cale diplomatică și pe relația oficială, fără niciun fel de alte aspecte, care să lase loc de interpretare, iar în ceea ce privește decizia pe care o ia fiecare cetățean în parte, este o decizie pe care o respectăm fără să avem un comportament, o atitudine de a încuraja, într-un fel sau altul, poziționarea față de o companie sau alta care aparține statului austriac”, a explicat premierul României.

„Nu există o regulă, o decizie la nivelul companiilor de stat în acest sens. Argumentele noastre și tehnice și logice au fost legate tocmai de această măsură prin care au menționat că extinderea Spațiului Schengen nu este posibilă datorită migrației și, fiind vorba de un spațiu nesigur, nu sunt de acord cu extinderea, cu aderarea României și Bulgariei, în schimb, au fost de acord cu aderarea Croației.

Este o chestiune și este un subiect pe care l-am discutat personal cu cancelarul austriac. Este un subiect care a fost discutat pe toate liniile de abordare diplomatică și tehnică. În acest moment sunt convins că și domnul președinte a prezentat aceleași date și au fost discutate în consiliu și tocmai de aceea au fost prezentate susținerea și indignarea totodată față de decizia pe care Austria a luat-o”, a adăugat premierul României.

Premierul, întrebat dacă și-a închis contul la Raiffeisen Bank

În cadrul acelei conferințe de presă, Nicolae Ciucă a fost întrebat de un alt reporter dacă și-a închis contul de la Raiffeisen Bank, în contextul în care această bancă are capital austriac.

„Ca să fac această operațiune trebuie să am timp să ajung la bancă. Până acum n-am avut timp să ajung nici acasă”, a fost răspunsul dat de către Nicolae Ciucă.

Inflația din România a atins cote alarmante

Premierul României a vorbit, totodată, și despre cifrele inflației, care au atins cote alarmante. Acesta a dezvăluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și cu Banca Națională a României (BNR).

„S-a ajuns la aproape 17 la sută în noiembrie, în comparație cu aceeași lună din 2021. Putem spune că inflația în 2021 a fost mai mică, iar în analiza pe care am făcut-o, a rexzult foarte clar că, la sfârșitul anului, nu va depăși 13 la sută. Este doar o comparație între 2021 și 2022. Am discutat cu specialiștii de la Ministerul de Finanțe și BNR și am încercat să identificăm evoluția pentru 2023. Din date există o tendință o scădere a inflației pentru 2023. Este foarte aproape să vedem că aceasta o să ajungă la 10%”, a explicat Nicolae Ciucă.