Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, că nu poate lua decizii emoționale, vorbind despre o eventuală demitere a ministrului Sănătății Alexandru Rafila în scandalul de la Spitalul Sf Pantelimon.

„Am văzut declarația ministrului, sunt ferm convins – de mult timp nu am mai văzut un comunicat atât de dur al unor magistrați – că vom avea tot adevărul”, a declarat Ciolacu.

Am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor care a spus că nu se întâmpla nimic”, a declarat premierul referitor la ancheta de la Pantelimon.

„Speram să fie și ultimul caz, nu am crezut că se poate întâmpla în realitate. Vorbim de medici care trebuie să salveze oameni. Vorbim despre omor premeditat anumite lucruri au fost sesizate mai demult, în aprilie s-a trimis un control administrativ.

Întrebat despre o eventuală demitere a ministrului Sănătății în contextul acestui scandal, Ciolacu a răspuns:

Potrivit unui comunicat al Parchetului, dat după ce două doctorițe și o asistentă au fost reținute miercuri, acestea ar fi omorât cu premeditare pacienți internați pe secția de Terapie Intensivă a spitalului, prin reducerea dozei de noradrenalină.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, susține că nu are motive pentru a lua în calcul o eventuală demisia după cazul cutremurător care a avut loc la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” din București.

”Sunt personal afectat de ceea ce am citit în rapoartele Parchetului, dar trebuie lăsată Justiția să își facă treaba. Nu am de ce să îmi asum această situație, pentru că acolo se discută despre un omor premeditat, iar eu nu am de ce să demisionez. Demisia pentru ceva pe care nu îl puteam controla sau influența, nimeni nu poate interveni asupra deciziei individuală a medicului, este o decizie profesională. Din acest punct de vedere, nu cred că această problemă ține de Ministerul Sănătății.

Reducerea dozei, stabilirea dozei, ca e redusa, ca e crescuta, ca e noradrenalina sau alta substanta, este o responsabilitate a medicului. Eu sunt microbiolog, acolo au fost medici de specialitate. De ce vreti ca noi, asta se intampla in spatiul public, oameni fara studii medicale spun cum trebuia tratat pacientul, este o lipsa de responsabilitate si acest lucru nu il fac. Decizia lor (a medicilor ATI) nu pot sa o pun la indoială”, a spus Alexandru Rafila.