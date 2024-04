Miercuri, Poșta Română a inaugurat un portal imobiliar, prin intermediul căruia va pune la dispoziție 500 de proprietăți destinate închirierii, a declarat directorul general al operatorului poștal de stat, Valentin Ștefan, în cadrul unei conferințe de presă.

Acest portal oferă acces la o gamă variată de spații comerciale, apartamente, birouri și terenuri disponibile pentru închiriere. Lansarea acestuia face parte din strategia companiei de a valorifica mai eficient activele imobiliare.

„Poşta are cam 2.000 de proprietăţi. Din cele 2.000, 1.000 sunt în circuit poştal, deci nu ne atingem de ele. Restul de 1.000 sunt valorificate spre închiriere. Din cele 1.000 care sunt deschise spre închiriere, avem 500 deja închiriate şi 500 pe care le încărcăm pe platformă. Din cele închiriate, anul trecut am închiriat 120 în plus, care nu aveau un contract de închiriere şi am renegociat vreo 300. Deci în concluzie încă mai avem vreo 50-100 care trebuie renegociate, dar probabil că acolo preţul chiriei era bun şi nu le-am prioritizat”, a explicat Valentin Ştefan.