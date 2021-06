Victor Ponta a arătat susţine că momentan nu se pune problema să revină în PSD, deoarece nu îl doreşte actuala conducere. Ponta îi transmite un mesaj urmașului său: PSD nu va câștiga singur alegerile, așa că are nevoie de aliați.

”Nu am loc, a zis domnul Ciolacu că nu. Am luat-o liniștit, m-am bucurat. Am toată dragostea pentru toți pesediștii, eu sunt pro-România. Dacă vor să câștige alegerile în 2024, nu doar să fie cel mai mare partid din opoziție, cum sunt acum, trebuie să facă, să mai strângă toate forțele. Eu cred că important e ce vor ei. PSD, singur, să facă 50%, mi-aș dori, dar nu cred că va face. PSD singur pierde. PSD, cu cineva, poate să guverneze bine.”, a spus Victor Ponta la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Marcel Ciolacu a fost întrebat recent despre posibilitatea ca Liviu Dragnea să revină în partid după eliberarea din închisoarea. Liderul PSD a spus că nu a vorbit cu Dragnea la telefon şi nu ştie ce intenţii are acesta. În plus, statutul PSD nu îi permite acestuia să redevină membru de partid.

Ce spune Ciolacu despre revenirea lui Ponta

„Am mai vorbit cu colegii despre Dragnea, am un regret pentru situaţia în care se află, eu nu am duşmani. Statutar, domnul Dragnea nu mai poate fi membru de partid. Nu m-a sunat din închisoare ca să ma întrebe dacă vrea să revină în partid. Nu l-am vizitat în închisoare”, a explicat Marcel Ciolacu. În cazul în care Victor Ponta vrea să revină în PSD, va fi o dezbatere, a anunţat Ciolacu. „Ponta, dacă vrea să revină va fi o dezbatere în partid, până acum nu m-a anunţat”, a precizat Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește preocupările actuale ale lui Ponta, acesta și-a deschis firmă și dă sfaturi afaceriștilor care vor să câștige bani din Balcanii de Vest. Ponta are doar 3 angajați, dar promite că va crește. El a dezminți zvonul că ar fi consilierul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

”Mi-am deschis firma mea, plătesc taxe și impozite, am angajați în România, dar lucrez în afară. Am doar 3 angajați, dar o să fie mai mulți. Am colaboratori. Nu sunt consilierul lui Erdogan. Am o părere bună despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, dar nu fac politică în altă țară. Consiliez proiectele europene din zona Balcanilor de Vest, pentru că mi-am păstrat niște relații, și ajut investiții. Dacă pot să aduc bani în România, aduc, dar pe zone private.”, a precizat Victor Ponta, la România TV.

