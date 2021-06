Într-un interviu acordat pentru Kanal D, procurorul Sorin Iaşinovschi susține că nu exclude să găsească fraude „de ambele părți”. Totodată, acesta a mai adăugat că până la finalul lunii iulie anchetatorii speră să afle „fiecare candidat câte voturi a obținut efectiv” și nu exclude o răsturnare de situație în privința primarului care a câștigat alegerile.

Procurorul a explicat și modul în care voturile vor fi numărate. Potrivit acestuia, vor exista două echipe de polițiști care vor prelua sacii de voturi de la cele 166 de secții din Sectorul 1 al Capitalei.

După numărarea acestora, se va compara numărul de voturi descoperit de oamenii legii cu cel consemnat de comisia care a validat rezultatul alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei.

„Practic, in acest dosar avem o cercetare a intregului proces electoral. La finalizarea acestui dosar vom sti cu exactitate care este diferenta intre ceea ce au votat cetatenii in acest sector si ceea ce s-a consemnat in procesul verbal de consemnare a rezultatului votului. Acest dosar dureaza destul de mult pentru ca este un volum enorm de lucru.

Imaginati-va ca la nivelul sectorului 1 existau 166 de sectii, fiecare cu o comisie de 8-10 persoane, care a procedat la numararea voturilor, iar eu am doua echipe de politisti care fac renumararea. La finalul acestei numaratori urmeaza sa se contabilizeze voturile de la nivelul fiecarei sectii de votare, iar la final sa se compare ceea ce am descoperit noi la ancheta si ce s-a consemnat de comisia care a validat rezultatul alegerilor la nivelul sectorului 1”, a spus acesta.

Ce trebuie să conțină sacii de voturi

Întrebat dacă sacii nu sunt însoțiți de procese verbale, procurorul de caz susține că fiecare sac în parte trebuie să aibă un număr după care poate fi identificat, însă din ce au văzut până acum anchetatorii, foarte puțini saci conțineau numărul secției de unde provin, lucru care îngreunează munca oamenilor legii.

„Teoretic, fiecare sac ar trebui sa aiba un numar ca sa il putem identifica, dar noi cand am inceput ancheta foarte putini saci mai aveau notati pe ei numarul sectiei de la care provine si politistii au trebuit practic sa identifice fiecare sac de la ce sectie vine prin identificarea buletinelor de vot si a stampilei de control”, a adăugat procurorul Sorin Iaşinovschi.

Întrebat dacă suspectează o fraudă la Sectorul 1, procurorul a declarat că imaginile surprinse cu rucsacul în spate i-au dat peste cap pe anchetatori pentru că nu au nicio explicație logică.

El a adăugat că echipa sa a pornit această investigație cu scopul de a demonstra o fraudă și de a afla adevărul.

„Suspiciunile au fost intarite de acele imagini, unde au aparut acele persoane care umblau cu rucsacul in spate, la miez de noapte, fara sa aiba voie sa aiba acces in cladirea respectiva si la final dupa ce au aparut aceste imagini in public, nimeni nu a venit sa ofere o explicatie logica.

Aceste suspiciuni au intarit plangerea partii vatamate si ne-au convins ca trebuie sa facem o ancheta serioasa si sa vedem daca s-a intamplat ceva, daca s-a luat ceva de acolo, daca s-a adus ceva de acolo, ca la final alegatorii sa stie ca ce s-a consemnat este ceea ce au votat, sau au existat si fraude. Noi nu am pornit in aceasta ancheta cu scopul de a demonstra o frauda, noi am pornit cu scopul de a afla adevarul”, a mai spus procurorul.

Cine avea acces în sala cu sacii de vot

Acesta a fost întrebat cine avea cu adevărat acces să intre în sala unde erau sacii cu voturi. Potrivit acestuia, pentru intrarea în acea încăpere trebuiau respectate anumite condiții. În primul rând acolo trebuiau să fie prezente mai multe persoane din cadrul Biroului Electoral de Sector, însă regulile au fost încălcate.

„S-au incalcat niste dispozitii pentru ca intrarea in acea sala trebuia facuta in anumite conditii, trebuia sa fie mai multe persoane din cadrul biroului electoral de sector, erau niste reguli, dar aceste reguli s-au incalcat. Acum, daca s-au comis si fapte penale, pentru ca aceste incalcari pot fi si fapte sanctionate administrativ, daca s-au comis sau nu fapte penale nu putem sti in acesta faza, de aceea trebuie sa facem ancheta”, a adăugat procurorul.

Întrebat când se va închide această anchetă, Sorin Iaşinovschi susține că doar în momentul în care cercetările vor fi finalizate se poate vorbi despre închiderea anchetei. Totodată, după ce oamenii legii vor afla câte voturi a adunat fiecare candidat în parte, abia atunci bucureștenii vor putea afla cine este adevăratul primar.

„Cand vom finaliza cercetarile. In prima faza, la sfarsitul lunii iulie, speram sa stim macar fiecare candidat cate voturi a obtinut efectiv, dupa care sper spre sfarsitul anului sa putem spune pe baza de ancheta de ce s-a intamplat intr-un fel sau altul, de ce nu s-a consemnat ce au votat cetatenii si cine este vinovat ca sa fie tras la raspundere.

Noi vom trebui pe cale de ancheta sa stabilim clar, cu probe, daca acele voturi sunt rezultatul voturilor cetatenilor, sau daca diferenta aia (intre Clotilde Armand si Dan Tudorache) este obtinuta prin frauda. Abia atunci vom sti cine este adevaratul primar”, a mai spus procurorul.

Sorin Iaşinovschi a mai adăugat că echipa sa doar constată fapte penale și nu e de datoria lor să ia o decizie cu privire la persoana care va rămâne în funcția de primar, după finalizarea anchetei.

„Noi nu vom dispune cu privire la primar. Noi dispunem, daca constatam fapte penale, sa ii deferim justitiei pe cei care au comis o fapta penala. Daca va ramane in functie sau nu, asta depinde de instanta civila, se poate face revizuire, exista cai de atac, dar noi nu dispunem cu privire la ramanerea in functie a unui primar sau nu, noi nu avem in atributii asa ceva”, a încheiat procurorul.