Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un atac virulent asupra guvernului condus de Marcel Ciolacu, acuzând coaliția PSD-PNL de manipularea sistematică a alegerilor din 2024 în favoarea propriei hegemonii politice.

Într-o postare publicată pe Facebook, Băsescu a dat startul unui serial dedicat analizei alegerilor recente, primul episod fiind centrat pe modul în care ar fi fost deturnat procesul democratic.

Potrivit fostului șef al statului, scrutinurile organizate anul trecut au fost croite în funcție de interesele directe ale celor două partide aflate la guvernare.

Comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost, în opinia lui Traian Băsescu, o mișcare strategică menită să creeze confuzie printre alegători și să asigure un rezultat zdrobitor pentru alianța PSD-PNL, care a ajuns să controleze peste 90% dintre primării.

Traian Băsescu a afirmat că cele patru rânduri de alegeri din 2024, organizate de guvernul condus de Marcel Ciolacu, au fost concepute exclusiv în interesul PSD și PNL, cu scopul de a acapara întreaga putere și de a elimina opoziția.

El a susținut că prin comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, alianța PSD-PNL (pe care o numește USL) a creat confuzie în rândul electoratului, ceea ce le-a permis să obțină peste 90% dintre primari.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Băsescu acuză o tentativă eșuată de manipulare a rezultatului prin renumărarea voturilor. Deși au existat discuții intense despre presupuse fraude, Curtea Constituțională ar fi invalidat alegerile pe baza unor documente lipsite de valoare juridică, furnizate de SRI.

Traian Băsescu subliniază că decizia anulării alegerilor nu ar fi avut loc dacă Marcel Ciolacu ar fi reușit să ajungă în turul doi al prezidențialelor. Pentru Băsescu, întregul episod arată o dorință clară din partea alianței PSD-PNL de a repeta alegerile până când rezultatul le va fi convenabil.

În încheiere, Traian Băsescu a anunțat continuarea seriei de postări, următorul episod urmând să trateze controversata fraudare a alegerilor din 2009, cu accent pe votul din diaspora, mai exact cel din Paris.

”Un truc ce se mai folosise în 2009 la alegerile prezidenţiale şi a fost, ca şi acum, un eşec. Ca urmare, fără a exista probe credibile a fraudării alegerilor, CCR a invalidat alegerile în baza unor înscrisuri de la SRI, fără valoare din punct de vedere decizional. Interesant. Această Curte Constituţională a interzis utilizarea “probelor” furnizate de SRI în dosarele justiţiei, iar acum au făcut dintr-o fiţuică neconcludentă de la SRI, motivul anulării alegerilor. Multe zile politicienii USL şi “analiştii prestatori” cot la cot cu “invitaţii prestatori” de la tv-urile mogulilor amăgeau românii cerând vehement şi chipurile mânioşi “să se desecretizeze tot”, “să fie informat poporul”, desi ştiau că nu mai era nimic de desecretizat. În cele din urmă, domnul Bolojan a declarant, citez, ”Toate documentele au fost desecretizate, care ţin de partea de alegeri, care au fost înaintate CSAT”. Sau declaraţia domnului Ciolacu, citez, “Acelea sunt informarile. Pe acele informări s-a luat o decizie la CCR”.

Ce momente dificile pentru “prestatori”. Cum adică? S-au anulat alegerile fără motiv? Până la urmă, dacă nici SRI, care veghează la apărarea Constituţiei, nici CSAT şi nici CCR nu au dovezi concludente a fraudării de ce s-au anulat alegerile? Răspunsul este simplu: pentru că aşa a vrut PSD şi PNL, pentru că ei gândesc să repete alegerile până ies aşa cum dicteză interesele lor. Cu certitudine turul unu nu se anula dacă domnul Ciolacu intra în turul doi. Poate doar după turul doi dacă domnul Ciolacu nu câştiga.. În acvariul politicii româneşti evoluează mulţi ticăloşi. Dar măcar cei mai mari trebuiesc eliminaţi de electorat prin vot.. Acum alianţa PSD şi PNL are toată puterea în teritoriu deţinând peste 90 la sută din primării, are puterea centrală deţinând guvernul şi are puterea legislativă deţinând majoritatea în Parlament. Românii trebuie să hotărască dacă le dau şi preşedintele. Eu cred că este prea multă putere concentrată la o alianţă care s-a dovedit discreţionară.

Despre “fraudarea” alegerilor prezidenţiale din 2009 prin votul de la Paris, în episodul următor. PS – pentru mine Călin Georgescu este un şarlatan ”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.