Ponta susține că Marcel Ciolacu este vinovat de rezultatele dezastruoase pe care PSD le-a avut la aceste alegeri.

„Eu nu l-aș fi propus pe Marcel Ciolacu președinte al Camerei Deputaților pentru că îl cunosc foarte bine. El a și condus campania electorală a PSD, dezastruoasă, așa cum s-a văzut în urma numărării voturilor. De ce să-l mai pună? Noroc cu Pro Romănia că așa mai aflați vești din PSD. Eu cunosc partidul foarte bine,” a spus Victor Ponta.

Ciolacu a fost ales președinte al Camerei Deputaților. El a obţinut 172 de voturi „pentru” şi 120 ”împotrivă”.

„Eu am crezut că astăzi este vorba de o prezentare a candidaţilor, mă pregătisem în acest sens. Între timp, lucrurile au fost altfel. Domnul Hunor (Kelemen Hunor, liderul UDMR – n.r.), aveţi perfectă dreptate: preşedintele Camerei nu este şeful deputaţilor. Democraţia are multe sensuri şi o să vă spun unul singur. În 2017, preşedintele Franţei a câştigat alegerile cu 66%, a format guvernul, este şi acum preşedintele Franţei. Duminică a obţinut un scor de 23%. M-am uitat şi eu în presa internaţională – nu a cerut nimeni demisia preşedintelui că nu mai are majoritate. Democraţia înseamnă un mandat, totuşi, de patru ani. Am făcut ca şi partid suficiente greşeli sau decizii care ne-au costat deoarece poporul întotdeauna are dreptate. Asta nu înseamnă că putem să ne jucăm cu cuvântul ‘democraţie’, cu cuvântul ‘majoritate’, sau să facem şi să răsturnăm lucrurile de fiecare dată când vrem noi”, a spus Ciolacu, în plenul Camerei Deputaţilor.

„Nu există alt tip de democraţie în toată Europa, poate în Zambia este altfel. Eu mulţumesc grupului PSD că m-a nominalizat şi vreau să vă spun: eu în politică nu am avut niciodată duşmani, am avut prieteni, colaboratori, parteneri, dar niciodată duşmani. Am avut adversari politici şi o să am în continuare doar adversari şi nu duşmani”, a precizat el.

Te-ar putea interesa și: