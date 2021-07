Constructorul sectorului de autostradă Sebeș-Turda LOT 2 reacționează criticilor

„Referitor la articolul Pod montat strâmb şi doar trei utilaje care lucrează pe tronsonul Sebeş-Turda al autostrăzii A10, pe care ministrul Transporturilor a promis că se va circula în acest an publicat in data de 29 iulie 2021 pe pagina Antena 3 si preluat mai departe de o serie de publicatii on-line, societatea AKTOR, constructorul sectorului de autostrada Sebes-Turda LOT 2, face urmatoarele precizari:

– Informatia vehiculata de site-ul mai sus mentionat conform careia podul este montat stramb este complet eronata, bazata pe lipsa totala de experienta sau de intelegere a lucrarilor de o asemenea anvergura. In realitate, este vorba de un efect optic cauzat de unghiul de filmare al dronei in cauza. Senzatia este accentuata de faptul ca podul este oblic fata de axul autostrazii, (pentru a fi aliniat cu albia paraului Geoagiu pe care-l traverseaza)

În aceste zile se lucrează cu peste 100 de muncitori și 100 de utilaje

– Constructorul confirma pe aceasta cale ca lucrarile aferente podului in cauza au fost executate in conformitate cu proiectul de executie aprobat, toate lucrarile fiind verificate si aprobate de catre dirigintele de santier desemnat, fara sa existe niciun fel de probleme tehnice

– Referitor la prezenta scazuta de utilaje precizam ca in luna iulie a acestui an, doar in zona filmata au fost executate peste 100.000 m3 de umplutura in interiorul structurilor de sprijin ale rampelor podurilor, s-a inceput turnarea ultimului strat de asfalt, uzura, se monteaza parapetii si in luna August vor incepe lucrarile pentru montaj semnalizare verticala, panouri fonoabsorbante, marcaje rutiere, confirmand astfel ca in toamna acestui an lotul 2 al autostrazii Sebes Turda va fi dat in trafic.

– totodata mentionam ca in aceste zile se lucreaza cu peste 100 de muncitori si 100 de utilaje, insa conditiile meteo de canicula impun mai multe restrictii, dar compania Aktor pastreaza ritmul accelerat pentru a finaliza acest proiect”, a transmis societatea AKTOR.

