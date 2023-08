Atunci când Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă este îngrijorat de încercările rușilor de a-l ucide, el a răspuns că nu-și poate permite să fie îngrijorat.

„Dacă m-aș gândi constant la asta, m-aș închide în mine însumi, foarte asemănător cu Putin acum, care nu iese din buncărul său”, a declarat liderul ucrainean într-un interviu acordat CNN luna trecută.

„Bineînțeles, gărzile mele de corp ar trebui să se gândească cum să împiedice acest lucru, iar aceasta este sarcina lor. Eu nu mă gândesc la asta”, a continuat acesta, potrivit Politico.

Au fost mai multe tentative de ucidere a lui Zelenski până acum

La câteva săptămâni după invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin în februarie 2022, un consilier de top al lui Zelenski, Mihail Podoliak, a dezvăluit că au existat cel puțin o duzină de tentative serioase de asasinare a șefului său de către echipe rusești de sabotaj și de informații, inclusiv ceceni și mercenari Wagner care au încercat să pătrundă în cartierul guvernamental puternic păzit și monitorizat al Kievului.

Zelenski însuși ar fi deschis o întâlnire Zoom cu senatorii americani la scurt timp după invazie spunând că ar putea fi ultima dată când îl vor vedea în viață.

În mod clar, riscurile sunt acum mai mici decât în primele săptămâni haotice ale războiului, dar nimeni din guvernul ucrainean sau din parlamentul țării nu se îndoiește că pericolul rămâne în continuare ridicat.

În martie, au existat noi apeluri pentru uciderea lui Zelenski după ce sabotorii ruși anti-Putin susținuți de Ucraina au luat cu asalt granița și au invadat două sate rusești din regiunea Briansk. Mihail Deliagin, membru al Dumei de Stat din Rusia a declarat că „singurul răspuns normal” la acest caz este „eliminarea imediată a lui Zelenski”.

Având în vedere mizele și riscurile, nu este de mirare că oficialii ucraineni au tendința de a respinge cererile de a discuta sau refuză să vorbească în mod oficial despre ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar reuși să-și ducă planul la bun sfârșit.

Totuși, în ciuda reticenței de a se discuta public despre această chestiune, există un plan, potrivit interviurilor cu oficiali și legislatori ucraineni, precum și cu analiști.

„Ucrainenii au planuri în vigoare – despre care nu am de gând să vorbesc sau să intru în detalii – pentru a se asigura că există ceea ce am numi „continuitate guvernamentală” într-un fel sau altul”, a declarat Secretarul de stat american Antony Blinken anul trecut pentru CBS News.

Ce s-ar putea întâmpla în cazul unui asasinat?

În mod oficial, conform Constituției, linia de succesiune este clară. „Atunci când președintele nu își poate îndeplini îndatoririle, președintele „Verkhovna Rada” a Ucrainei (n.r. Parlamentul ucrainean) preia responsabilitățile sale”, a declarat Mikola Kniazhitski, un deputat de opoziție, care a punctat că „prin urmare, nu ar exista un vid de putere”.

Președintele Parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, membru al partidului lui Zelenski, nu are o cotă de încredere deosebit de mare în sondajele de opinie. Aceasta este de aproximativ 40%, mai puțin de jumătate din cât are Zelenski și, în plus, nu este popular nici printre parlamentarii opoziției.

„Dar nu cred că acest lucru contează”, a declarat Adrian Karatnîtskî, cercetător senior la Centrul Eurasia al Atlantic Council. „Există o echipă de conducere puternică și cred că am vedea un guvern colectiv”, a adăugat el.

Cel mai probabil, consiliul de guvernare ar fi format din Ștefana Ștefciuk, alături de Andrii Yermak, fostul producător de film și avocat care este șeful biroului președintelui, ministrul de Externe Dmitro Kuleba și ministrul Apărării Oleksii Reznikov. Valerii Zalujnîi ar urma să rămână în continuare șeful de Stat Major.

Karatnicki a declarat că ar spera să vadă un rol pentru personalitatea de televiziune Serhi Pritula, care acum conduce inițiative caritabile importante și are un rating de încredere publică foarte ridicat.

„Țara a ajuns la un punct de solidaritate foarte mare și de unitate națională, așa că, dacă i s-ar întâmpla ceva teribil lui Zelenski, nu ar fi atât de decisiv pe cât ați putea crede”, a declarat Karatnicki, autorul cărții „Ucraina câmp de luptă: De la independență la războiul cu Rusia”.

El a precizat că Ucraina a creat o mașinărie administrativă, militară și diplomatică „bine pusă la punct”. „Nu vreau să spun că Zelenski este irelevant”, a adăugat el, „dar cred că unitatea țării este indispensabilă”.