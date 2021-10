Actorul sârb mai fusese internat în spital, în trecut, din cauza virusului, însă a reușit să scape cu viață. A doua sa luptă, se pare că i-a fost fatală.

Când a avut loc tragedia

Nefericitul incident s-a întâmplat joi seara, în jurul orei 19:30, la Belgrad, după ce corpul său a cedat în fața coronavirusului. Acesta avea 49 de ani. Marko Zivic și-a petrecut ultimele zile din viață în spital, conectat la un aparat cu oxigen.

La prima infectare cu virusul Covid-19, actorul a fost internat în spital pentru scurt timp, iar tratamentul la continuat la domiciliu. Totul părea să revină la normal când simptomele sale s-au agravat brusc. A doua oară, din păcate, Mark Zivik a pierdut bătălia.

Istoric medical

Marko Zivica a mai avut probleme grave de sănătate în anul 2008, când i s-a îndepărtat o tumoare malignă care i-a afectat părți din esofag și stomac. Acesta a povestit, la televizor, momentele cumplite prin care a fost nevoit să treacă când a aflat că suferă de cancer.

„Am descoperit-o complet din întâmplare. M-am dus la academicianul Dr. Predrag Peško, directorul Institutului pentru Boli ale Tractului Digestiv și am aflat că am o problemă abdominală și apoi boală esofagiană. Astăzi am o incizie de 15 centimetri, de-a lungul pieptului și abdomenului. Operația mea a durat șapte ore și jumătate.” spunea actorul.

Viața și cariera sa

Marko Živić s-a născut pe 4 aprilie 1972 la Kruševac. A terminat actoria în anul 1995 la Academia de Arte din Novi Sad, la clasa profesorului Rade Markovic.

A lucrat în teatru și film şi a făcut parte din distribuția permanentă a Teatrului Terazije. Acesta a fost angajat la Teatrul Dramatic din Belgrad. A avut propria sa emisiune „Marko Živić show”, la TV Fox.