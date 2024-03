Celine Gauer a participat miercuri, 20 martie, la Conferinţa anuală privind implementarea PNRR. În cadrul evenimentului, ea a susținut că redresarea a funcţionat bine și rapid în România.

Potrivit directorului de la SG RECOVER, planul abordează toate provocările principale pentru ţară. Totodată, concepţia planului a fost foarte bună, susține Celine Gauer.

În acest context, 2024 este „un an absolut esenţial pentru ţară”, care „va stabili succesul sau eşecul ţării”.

Ea a atras atenția cu privire la finalizarea implementării planului.

Un an care va stabili succesul sau eşecul ţării. Am spus că am rambursat 9 miliarde (n.red. de euro) pentru România şi este adevărat, dar trebuie să vedem ce a realizat România cu aceste fonduri . Vorbeam despre 2,6 miliarde (n.red. de euro). Multe plăţi au fost prefinanţare, plata a fost făcută, dar cu condiţia ca tot planul să fie implementat, altfel banii vor fi returnaţi. Deci, da, e bine, sprijină economia, dar aveţi grijă, pentru că condiţia este finalizarea implementării planului. Şi cum merge? Am ajuns la cererea de plată numărul trei e bine, dar de fapt este întârziată comparativ cu stadiul în care ar trebui să ne aflăm şi este esenţial să folosim 2024 pentru a accelera această implementare”, a declarat Celine Gauer.

Celine Gauer a spus apoi că România mai are doar 29 de luni. Acesta este un timp foarte scurt dacă trebuie să implementez 400 de jaloane şi ţinte, spune directorul general al SG RECOVER.

Ea a menţionat că trebuie rezolvată situaţia fiscală iar în cazul companiilor de stat este necesară o guvernanţă corespunzătoare.

„Situaţia fiscală trebuie soluţionată şi planul este doar un instrument pentru asta şi trebuie să facem asta acum, fiindcă 29 de luni e o perioadă de fapt foarte scurtă. Un al 2-lea exemplu de reformă pe care o să-l dau este despre întreprinderile de stat care joacă un rol foarte important în economia românească. Este important să existe guvernanţă corespunzătoare, o funcţionare adecvată. Implementarea reformelor şi asigurarea unei funcţionări adecvate a economiei în acest domeniu este absolut esenţială. Revenind la investiţii, 1,9 miliarde cheltuieli, foarte bine. Asta am înţeles de la domnul ministru, dar ce mai vedem?

Vedem şi că multe activităţi sunt întârziate, multe investiţii nici n-au început în mod real, iar 29 de luni reprezintă o perioadă foarte scurtă pentru a finaliza totul. Sigur, anul trecut am revizuit Planul, l-am ajustat, am încercat să abordăm provocările menţionate anterior în ceea ce priveşte blocajele şi contextul geopolitic foarte dificil. Am putut face asta anul trecut, dar la anul viitor nu vom mai putea, pentru că 2026 nu se îndepărtează, se apropie. Ştiu că în această ţară sunteţi obişnuiţi cu politica de coeziune, cu n plus unu, n plus doi, n plus trei, cu mecanisme care să asigure absorbţia. Dar daţi-mi voie să vă expun foarte clar: aici avem o poveste foarte diferită, prelungirile nu se vor întâmpla”, a declarat Celine Gauer.