Compania a încheiat 2019 cu o cifră de afaceri estimată la 1,8 milioane RON și prevede o creștere semnificativă și pentru întreg anul în curs, pe fondul investițiilor care se fac în proiectele publice de infrastructură anunțate în 2020, conform unui comunicat.

Monitorizarea structurală și geotehnică

„Soluțiile noastre – care pornesc de la monitorizarea structurală și geotehnică standard și ajung la soluții digitale inovatoare pentru project management și asset management integrat – privesc întreg ciclul de viață al unei construcții, de la execuție până la exploatare. Creșterea și evoluția SIXENSE România sunt cu atât mai semnificative, cu cât vorbim despre o nișă în zona de construcții, noi fiind hiper-specializați în acest domeniu versus cum arată restul industriei”, a declarat Mariana Garștea, CEO SIXENSE România și SEE.

Cea mai mare parte din cifra de afaceri a fost realizată din servicii de monitorizare geotehnică și structurală, precum și din studii de tip InSAR (care detectează deplasările pe verticală ale structurilor și ale pământului, din satelit). Cele mai multe proiecte au provenit din categoria de construcții civile (office, retail și rezidențial), urmate de proiectele complexe de infrastructură, în mod special feroviară (poduri) și rutieră.

Numai în 2019, compania a investit peste 60.000 de euro în echipamente, tehnologie și formarea echipei. În prezent, SIXENSE România are o echipă de 11 persoane.

Valoarea medie a proiectelor gestionate de SIXENSE în România pornește de la 1.000 de euro și poate ajunge până la 7 milioane de euro, în funcție de complexitate, specific și mixul de soluții necesare.

„Atunci când am intrat pe piața din România, această parte dintr-un proiect de construcții era aproape necunoscută sau se făcea în mod superficial. Mă bucur că, în 10 ani, am reușit să creștem piața, să ne dezvoltăm chiar și într-un context dificil cum este cel pe care îl traversăm în prezent și să avem în portofoliu nu mai puțin de: 2 proiecte de linii de metrou monitorizate, 6 poduri instrumentate și monitorizate, 55 de clădiri mari de birouri monitorizate în exploatare, 2 baraje instrumentate, 10 clădiri turn monitorizate și primele 2 tunele feroviare monitorizate în ultimii 25 de ani”, a declarat Mariana Garștea, CEO Sixense România și SEE.

Serviciile de urmărire a construcțiilor în timp ca cele oferite de SIXENSE România pot economisi cu până la 30% cheltuielile de folosire a infrastructurii, conform statisticilor PIARC (World Road Association, 2019).