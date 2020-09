Ungurii au ajuns la mâna noastră! Ministrul Energiei tocmai a anunțat că prețul gazelor româneşti s-au ieftinit, astfel că au fost reluate exporturile spre Ungaria. Motivul este legat de creşterea producţiei interne.

După ieftinirea gazelor, exporturile spre Ungaria au fost reluate, a declarat, marţi, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

„La 1 iulie, piaţa gazelor s-a liberalizat şi am schimbat obligaţia de piaţă centralizată cu un gas release program, unde am legat preţul gazelor din România de preţul bursei regionale de la Viena, Baumgarten. Aşa cum am preconizat, oferta de gaze din România este mai mare decât cererea şi, evident, avem o ieftinire a preţului gazelor, ajungând sub preţul bursei de la Viena, astfel că fluxul de gaze este şi de ieşire din România”, a spus Popescu, la postul de televiziune Digi 24.

Ministrul Virgil Popescu a precizat că producţia Romgaz a crescut cu 10%, după ce a fost întărită echipa managerială, care a decis deschiderea unor sonde.

România a reluat, sâmbătă, exporturile de gaze pe ruta Arad-Csanadpalota, după o pauză de doi ani.

Pe data de 12 septembrie, exporturile au crescut de la zero la 4,749 milioane de kWh, conform graficelor ENTSO-G (reţeaua europeană a transportatorilor de gaze). A doua zi, 13 septembrie, exporturile au continuat cu 5,086 milioane de kWh/zi, iar luni, 14 septembrie, exporturile au fost de 5,085 milioane de kWh.

Ultima dată când s-au exportat gaze din România spre Ungaria a fost în luna august 2018.

Premierul Viktor Orban, a făcut o declarație, în 9 februarie, ca o completare la faptul că anunțase, în prealabil, că trei companii din Ungaria au câștigat o licitație pentru gaze românești, ce vor fi extrase din Marea Neagră.

„În scurt timp vom semna un acord care ne va permite ca, în următorii 15 ani, să importăm peste patru miliarde metri cubi de gaze naturale din România“, a spus Viktor Orban, premierul Ungariei. „Era monopolului gazelor ruseşti va ajunge la final în Ungaria, deoarece vom putea să ne acoperim peste jumătate din importuri din alte surse, în acest caz din România“, a adăugat premierul ungar.

Anterior, agenţia ungară de presă MTI anunța că România va pune la punct condiţiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria până în 2020, în conformitate cu acordul semnat, în 7 februarie, la Bucureşti, de miniştrii de Externe din cele două ţări, Peter Szijjarto şi Teodor Meleşcanu.