Ministrul Sănătății a precizat că notificarea Pfizer de chemare în instanță nu este neașteptată. Este vorba notificarea prin care România este chemată în instanță în ceea ce privește vaccinurile anti-COVID.

Ministrul Alexandru Rafila precizează că situația nu este neașteptată în contextul în care alte două state europene au trecut prin aceeași situație. Acestea sunt Polonia și Ungaria.

El a menționat că România nu a putut să accepte să semneze un amendament propus de Pfizer, care implica plata unor compensații financiare în cazul renunțării la contractul de vaccinare.

Rafila a subliniat că nu există o bază legală pentru aceste compensații financiare și că România nu putea comanda restul de 28 de milioane de doze de vaccin. El a precizat că interesul pentru vaccinare în țară este redus în prezent.

„Este o situaţie care nu este neaşteptată, având în vedere că Pfizer a făcut acelaşi lucru şi cu alte două state membre ale Uniunii Europene, respectiv Polonia şi Ungaria. A venit acum rândul României care nu a acceptat, nu am avut cum să acceptăm să semnăm un amendament propus de către compania Pfizer care presupunea plata unor compensaţii financiare în cazul în care renunţam la contractul… la vaccin.

Nu există niciun fel de bază pe legală pentru aceste compensaţii financiare şi, în mod evident, noi nu puteam să comandăm restul de 28 de milioane de doze de vaccin care mai rămăseseră de livrat în cadrul acestui contract, în condiţiile în care în România interesul pentru vaccinare practic nu există în acest moment. Noi avem la dispoziţia populaţiei, pentru cei care doresc să se vaccineze, ultima formulă a vaccinului livrat de către Moderna.

Moderna a livrat la sfârşitul anului trecut 1,3 milioane de doze de vaccin în contul unei sume plătită tot în 2021 ca avans de guvernul de la acea vreme şi trebuiau să-l facă livrare. Au făcut o, vaccinul era deja plătit de mai bine de 2 ani, iar cei de la Pfizer, am încercat să discutăm cu ei, am avut nenumărate întâlniri online atât cu ei, cât şi cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, n-am ajuns la un acord şi am primit prin poştă notificarea acestei chemări în faţa instanţei la Bruxelles”, a declarat ministrul Rafila.