Peste 65% dintre români sunt de acord cu măsurarea temperaturii corporale la intrarea în magazine, instituții publice, unități de învățământ, clădiri de birouri, fabrici, spitale, școli etc., potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din România, conform cifrei de afaceri.

Sondajul a fost realizat în perioada 02 – 10 iulie, în mediul online, pe un eșantion reprezentativ de 1.711 respondenți și are o marjă de eroare de +/- 2%.

Procentul este cu atât mai important cu cât, în ultimele 6 luni, a avut loc o creștere semnificativă a cererii de instalare de sisteme de supraveghere cu camere pentru măsurarea temperaturii corporale și de dispozitive de măsurare a temperaturii de la distanță, în contextul în care, atât mediul privat, cât și instituțiile de stat, caută soluții să își protejeze angajații și business-urile și să eficientizeze procedurile de prevenție împotriva răspândirii noului tip de coronavirus.

Peste 10% dintre respondenți nu și-au format încă o părere despre oportunitatea măsurării temperaturii corporale.

Determinarea temperaturii ar putea limita răspândirea coronavirusului

În accepțiune generală, determinarea temperaturii înainte de accesul în spații publice închise ar putea limita răspândirea infecției cu noul coronavirus prin identificarea persoanelor cu febră și posibil infectate. În prezent, temperatura corpului este singurul semn care poate fi verificat extern și ușor – un factor extrem de important, având în vedere dificultățile de testare rapidă și masivă a populației.

În ultimele 6 luni, piața locală de dispozitive de termoscanare s-a diversificat, fiind comercializate acum mai multe tipuri de echipamente, potrivite atât pentru companii mari, care monitorizează sute de angajați, cât și pentru unități hoteliere, spații comerciale sau companii mai mici, unde fluxul de persoane nu este mai mare de 10.

În acest an, Atu Tech a înregistrat vânzări de câteva mii de astfel de dispozitive, cu o valoare de aproximativ 350.000 euro, în condițiile în care majoritate acestor tipuri de produse sunt noi în portofoliul companiei. Până de curând, vânzările de camere termale sau cu termoviziune aveau o cu totul altă aplicabilitate și se utilizau în unități mari de producție, dar și la frontiere pentru identificarea persoanelor care treceau granița fraudulos.

Dispozitivele de măsurare a temperaturii corporale

Cele mai accesibile dispozitive de măsurare a temperaturii corporale sunt termometrele cu infraroșu care pot determina temperatura de la o distanță de 5 – 10 cm. Permit avertizarea sonoră la depășirea temperaturii și pot memora temperaturile măsurate pentru ultimele 30 de scanări. Aceste tipuri de produse se pretează a fi folosite în companii sau afaceri mici și, potrivit producătorilor, sunt în clasa de eroare de + / – 0,5 grade Celsius.

Camerele mobile pentru măsurarea temperaturii umane de la distanță reprezintă o altă categorie de produse accesibile, potrivite pentru un flux important de persoane. Aceste sisteme pot fi montate pe un trepied, pot transmite imagini live către un soft de monitorizare și pot stoca imaginile persoanelor cu temperatură ridicată pe un card SD, aspecte care le fac potrivite pentru a fi folosite în școli, grădinițe, firme medii, supermarket-uri mici (cu un flux de 200 – 300 de persoane pe oră). Măsoară temperatura între 30 și 45 de grade de la 1 – 1,5 metri cu o acuratețe de 0,5 grade Celsius.

O altă gamă de produse dezvoltate rapid în această perioadă este reprezentată de controllerele care permit accesul pe baza scanării feței și a temperaturii corporale. Aceste produse au un grad mai ridicat de acuratețe – o eroare în măsurare de 0,3 – 0,5 grade Celsius – și algoritmii dezvoltați identifică atât fața, cât și prezența sau lipsa măștii de protecție.

Sunt potrivite a fi folosite, în general, acolo unde există și un canal restricționat de acces, de genul ușilor cu yală, turnichete, porți de acces automate. În general, marile companii de producție folosesc, la intrarea angajaților, turnichete sau porți de acces automate, care permit accesul doar după scanarea unui card, a amprentei etc. Pentru a elimina partea de contact, dar și pentru a valida daca angajatul are, sau nu, masca, sau, are sau nu febra, pot fi instalate astfel de controlere faciale ca și filtre preliminare.

Pentru locurile care presupun măsuri de siguranță sporite, cum sunt aeroporturile, intrările în sălile de judecată, în instituții publice etc., porțile de detecție a metalelor cu senzor IR pentru măsurarea temperaturii corporale sunt foarte potrivite. Permit monitorizarea a 20 de persoane pe minut, cu o abatere de 0,5 grade Celsius.

Echipamente performante

Cele mai performante echipamente de măsurare a temperaturii corporale sunt sistemele de termoscanare bazate pe camerele video cu termoviziune, care au o marjă de eroare de doar 0,2 grade Celsius. Cu ajutorul camerei cu termoviziune, este realizată o scanare preliminară și, în timp real, temperaturile măsurate sunt înregistrate și stocate. Mai departe, intervine o altă componentă a sistemului, care semnalează valorile crescute, peste o limită stabilită. Informațiile despre persoanele care au o temperatură mai mare decât cea normală vor fi salvate în sistem, care va emite alerte în timp real. În funcție de setările definite de utilizator, camerele pot înregistra chiar și portretul persoanelor cu temperatură ridicată.

Camerele pot fi instalate fie la intrarea într-o unitate medicală, într-o instituție, într-o fabrică, într-un magazin, mall etc., practic în orice spațiu unde se dorește a fi făcută monitorizarea.

Aplicațiile sunt multiple. În cazul unui sistem de control acces, care are instalate și camere cu termoviziune, poate fi restricționat automat accesul celor care au o temperatură corporală mai ridicată sau poate fi permis accesul celor cu temperatură normală și care poartă mască de protecție.

Atu Tech (a2t.ro) comercializează sisteme cu termoviziune de la Dahua și Hikvision, dar și sisteme de control acces cu detecție a temperaturii și a prezenței măștilor de la ZK Software.