Un număr de 13.061 de locuri de muncă vacante sunt disponibile la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit unui comunicat remis miercuri de instituţie.

Cele mai multe locuri de muncă anunţate de angajatori sunt oferite pentru următoarele poziţii: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.044 de locuri de muncă); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (502 locuri de muncă); operator confecţioner industrial îmbrăcaminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (448 de locuri de muncă); lucrător comercial (487); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (376); vânzător (307); agent de securitate (303); manipulant mărfuri (298); operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (289); muncitor necalificat în industria confecţiilor (264).

Un număr de 817 locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer mecanic, funcţionar administrativ, inginer construcţii civile, etc.), 2.773 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, agent servicii client, ipsosar, electrician în construcţii etc.), iar 3.688 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, şofer autocamion/ maşină de mare tonaj, lăcătuş mecanic, sudor, tâmplar universal, confecţioner-asamblor articole din textile etc.).

Aproape 100 de locuri de muncă disponibile în străinătate

Restul de 5.783 de locuri de muncă disponibile sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, agent de securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide, etc.), se menţionează în comunicatul ANOFM.

Pe de altă parte, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, un număr 96 locuri de muncă vacante.

În Norvegia sunt disponibile 58 de locuri de muncă – medic, măcelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru caiac, mecanic semiremorcă, mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto, zidar/faianţar), iar în Irlanda sunt disponibile 11 locuri de muncă – asistent medical, medic de familie.

Un număr de 10 locuri de muncă pentru specialişti IT sunt disponibile în Danemarca, iar în Austria sunt anunţate 6 locuri de muncă – femeie de serviciu, vânzător îngheţată, ajutor bucătar, chef bucătar; în Polonia sunt vacante 5 locuri de muncă – dulgher, zidar, fierar betonist, în Germania 4 – şofer de camion, iar în Belgia sunt anunţate 2 locuri de muncă – lider în domeniul angajament clienţi (coordonator compartiment).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.