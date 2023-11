Permisul de conducere va fi suspendat până la 10 ani

Permisul de conducere va fi suspendat! Se interzice dreptul de a conduce până la 10 ani. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că în cadrul Comisiei juridice a Senatului va fi discutat, în şedinţa de luni, un proiect de lege. Acesta propune impunerea unei interdicţii de a conduce pentru o perioadă de până la 10 ani. Sunt vizați şoferii care sunt în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor interzise atunci când se află la volan.

Parlamentarul a subliniat că iniţiativa legislativă a primit critici. Există însă voci care au exprimat nemulţumiri legate de faptul că aceasta ar putea limita dreptul unora de a lucra.

Cazanciuc a accentuat că proiectul de lege are ca scop principal asigurarea siguranţei pe drumurile publice. Se dorește şi prevenirea accidentelor grave cauzate de șoferi aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive sau a alcoolului. În ciuda criticilor primite, senatorul a afirmat că este esenţial să se pună accent pe responsabilitatea individuală şi să se prevină riscurile majore asociate conducerii sub influenţa substanţelor toxice sau alcoolului.

El a spus că luni, în cadrul Comisiei Juridice a Senatului, va propune o inițiativă legislativă. Ea vizează majorarea pedepselor pentru traficul de substanțe etnobotanice. În același timp, se doresc sancțiuni pentru comportamentul complice sau neglijența, în aparență, a unor persoane.

Se pedepsește complicitatea

„De cele mai multe ori e un proprietar, care complice, la vedere sau nu, lasă acea casă pentru asemenea trafic şi aceşti oameni care pun la dispoziţie asemenea case vor fi pedepsiţi de aici încolo. Îmi spuneau medicii: de foarte multe ori, cei care vin la spital cu intoxicaţii nu vin neapărat cu drogurile clasice, ci pur şi simplu cu medicamente care au regim restrictiv”, a spus Cazanciuc la Prima TV.

O problemă majoră în acest sens este complicitatea unor indivizi implicați în lanțul de distribuție a acestor medicamente cu regim special. De exemplu, un medicament prescris pentru anumite afecțiuni necesită o rețetă în patru exemplare. La prima vedere, ar părea imposibil să scoți un astfel de medicament din circuitul autorizat și să-l utilizezi în alt scop.

„Uite că s-a întâmplat, din păcate! Acest lanţ de trafic va fi de asemenea pedepsit”, a afirmat Robert Cazanciuc în emisiunea Insider Politic, sâmbătă, la Prima Tv.

Dreptul de a conduce interzis ani de zile

Proiectul supus dezbaterii în Comisia Juridică a Senatului, care va avea loc luni, conține și un element „descurajant”. E vorba de o prevedere care vizează acei șoferi surprinși conducând sub influența drogurilor sau a alcoolului. Ei vor fi interziși să conducă pe drumurile publice timp de 10 ani.

În opinia fostului ministru, un aspect nou în această inițiativă este sancționarea extrem de severă a celor care conduc vehicule sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului. Dacă ești prins conducând sub influența drogurilor sau a alcoolului și ești găsit vinovat de instanță, dreptul tău de a conduce va fi suspendat până la 10 ani. Cazanciuc a spus că această măsură va fi un element descurajant destul de puternic. În cazul accidentelor rutiere, șoferii cred că nu li se poate întâmpla lor.

„Sunt foarte mulţi care obişnuiesc să bea un pahar de vin sau de bere înainte, nu mi se întâmplă mie. Se întâmplă în alte ţări europene care permit un pahar de vin sau de bere, în România nu se poate! Orice pahar de vin sau de bere ar fi fost permis cumva de lege, cu siguranţă oamenii ar fi exagerat şi atunci singura soluţie pentru noi este toleranţă zero. Eşti prins la volan sub influenţa drogurilor, trebuie să ştii că zece ani de zile nu o să mai poţi să mergi. Îmi spunea cineva: ”Interzici dreptul de a munci”, a spus el.

Cazanciuc a spus că a fost confruntat cu argumentul că o astfel de măsură ar interzice dreptul la muncă. Nu, a răspuns acesta. Se dorește protejare vieții. Prin urmare, nu trebuie să se ia în calcul faptul că cineva își pierde locul de muncă din cauza faptului că este șofer sau folosește mașina pentru a merge la serviciu.