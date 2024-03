Schimbările climatice sunt acum indiscutabile și impun acțiuni imediate, a spus ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Oficialul a fost prezent, vineri, la o conferință organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Apei și a Zilei Mondiale a Meteorologiei.

„Schimbările climatice reprezintă astăzi un adevăr incontestabil. Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să acţionăm. Spun asta, nu doar referindu-mă la cifrele statistice. Spun asta pentru că, aproape în fiecare zi, în fiecare săptămână, discut cu oameni, cu reprezentanţi ai comunităţilor locale care ne aduc la cunoştinţă lucruri cu care s-au confruntat în ultimii ani. În foarte multe localităţi, oamenii spun că le seacă fântânile, nu mai au apă în fântâni, iar dacă acest lucru se întâmpla foarte rar în trecut, acum se întâmplă aproape în fiecare an. În legătură cu deşertificarea sudului României, am primit nişte semnale îngrijorătoare din partea colegilor ANM, care ne fac să luăm astăzi cele mai bune decizii”, a menţionat Mircea Fechet.Totodată, ministrul Mediului a făcut referire la conflictul din apropierea graniţelor României care are efecte şi de mediu.