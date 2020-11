Despărțirea total neașteptată în lumea showbiz-ului românesc. Pepe și Raluca Pastramă divorțează, iar anunțul a fost făcut chiar de artist. Potrivit acestuia, decizia a fost luată chiar de soția sa. Ea a fost cea care a ales să meargă pe un drum separat.

De asemenea, Pepe a mai precizat că nu mai locuiește cu soția sa de două săptămâni.

La scurt timp după anunțul divorțului, Oana Zăvoranu a explodat pur și simplu. Vedeta a scris o postare pe contul personal de socializare, unde și-a șocat fanii.

„Din 2 noiembrie se va schimba, nu o să mai fie ce a fost. A venit bomba care va zgudui România. s-au despărțit ăștia doi. Se poate mai rău decât știrea cu COVID-u! E mai rău!

De joi seară, cele șapte pisici erau toate foarte agitate și constipate cum nu au fost niciodată. Am zis că poate bobițele, poate că s-a schimbat vremea. Aseară mă sună angajații și mi-au zis : „Băi, Oana. Ce crezi? S-au potolit pisicile. Nu mai sunt constipate’.

Păi s-a detonat bomba. După agitația s-a așternut un calm. Și pentru că urma să se despartă ăștia doi.

Am trecut pe lângă două mănăstiri și bisericile au câte o icoană făcătoare de minuni care mai plânge din când în când. Icoanele plângeau în hohote din cauza tristeții. Doamne, să nu se mai „ceartă’. Să se „înpece’. Să nu mai „fuge’ de acasă și să stea împreună până la adânci bătrâneții. Și să se „împece’. Ăsta este mesajul meu!”, spune Oana Zăvoranu.

„Stai jos, nota 4”

Declarațiile Oanei Zăvoranu nu se opresc aici. Fosta soție a lui Pepe susține că nu este atât de impresionată de divorțul celor doi, ba chiar nu crede în el. Actrița susține că ” astea de etnie nu divorțează”, deci este puțin probabil ca Pepe și Raluca să semneze actele.

De asemenea, Oana nu s-a putut abține și l-a umilit crunt pe Pepe. ”Stai jos, nota 4”, a spus Oana Zăvoranu.

„V-am raspuns ca sa nu ma mai intrebati 😂😂😂

Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti 😂😂😂

Si nu mai puneti ‘botu la vrajeli…e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva…vremuri grele Mon Cher…da lasa ca de Craciun la ‘insistentele fanilor 😂😂😂….miraculos or sa se ‘împece 😂😂😂…chill…😉😉😉…astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor…iar ‘sotu trebuia sa invete sa ‘joace mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani…stai jos, nota 4 😂😂😂

Have Fun and Enjoy

Love, Oana ♥️

P.S….. mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama cu iz de regie fâsâita…”, a fost mesajul Oanei.