Oana Zăvoranu a dezmințit zvonurile și spune că totul merge ca pe roate în căsnicia ei cu Alex Ashraf. Cei doi sunt căsătoriți de cinci ani

„Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de Clinica noastră care este copilul nostru iubit.

Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecarei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, ne vedem de proiectele în derulare, care mulțumim lui Dumnezeu sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) o căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot”, a declarat Oana Zăvoranu pe Instagram.

Mesajul Oanei Zăvoranu pentru urmăritori

„Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte.”, a mai adăugat Oana Zăvoranu la finalul postării.

Oana Zăvoranu și soțui ei au trecut prin momente dificile

Oana Zăvoranu a dat detalii din căsnicia cu Alex Ashraf . Vedeta de televiziune a dezvăluit că a avut parte de perioade dificile în relația cu soțul ei, dar au reușit să treacă peste toate împreună.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au și ei, ca în orice cuplu, episoade tensionate. Ca și în cazul multor altor relații, și aici a intervenit la un moment dat monotonia, care le-a adus câteva probleme în relație.

Recent, în cadrul unei emisiuni tv, actrița și soțul ei au mărturisit că au traversat perioade dificile în căsnicie și s-au gândit chiar și la divorț. Zăvoranu a declarat că nu a fost mereu totul roz în relația cu soțul ei și s-au confruntat și cu perioade mai puțin frumoase, care le-au dat de gândit

„Am avut perioade de suișuri și coborâșuri, dar orice ceartă ne-a unit mai mult.

În orice relație de prietenie, căsnicie, intervine monotonia. Secretul este să reușești să reînvii căsnicia, relația, povestea de iubire, să reaprinzi flacăra. Se pierduse la un moment dat un ceva. Nu era vorba de dragoste, că dacă aia se pierde, nu se mai poate reuni. Dacă este dragoste, o poți duce mai departe. Mă cunoaște atât de bine, încât știe când să vină cu ceva. Mă simte. Asta face o femeie fericită. Așa și un bărbat. Dacă simte că este iubit, apreciat, este un om fericit.”, a mărturisit diva, într-o emisiune tv.