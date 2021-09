Fostul fotbalist şi actual antrenor Dan Alexa şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre o perioadă extrem de grea a vieţii sale: divorţul de fosta soţie.

Într-un interviu acordat Antena Stars, tehnicianul a recunoscut că o respectă foarte mult pe mama fiicelor lui şi lasă de înţeles că poartă o mare parte din vina despărţirii, pentru că a fost imatur în relaţia cu soţia sa.

“Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. (…) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu. (…) Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună.

Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, a declarat Dan Alexa, potrivit antenastars.ro.