Alex Chipciu a oferit un interviu la care nu mulți se așteptau. Fotbalistul de la U Cluj a criticat mai multe persoane din spațiul public, iar Călin Georgescu nu a fost nici el lăsat de-o parte.

Printre cei pe care i-a mai criticat după meciul din Oltenia s-au numărat și Sorin Cârțu și Marius Șumudică.

Alex Chipciu nu s-a ferit să-l acuze pe Sorin Cârțu că ar fi venit la stadion sub influența alcoolului și că s-ar fi comportat agresiv față de un jucător al Craiovei, Ovidiu Bic.

„Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe. Să-ți iei de gât foștii jucători… L-am văzut cu ochii mei!” a afirmat Chipciu, vizibil revoltat.

Mai mult, acesta a sugerat că atitudinea lui Cârțu reflectă o problemă mai largă a fotbalului românesc: lipsa de educație și respect.

Nici Marius Șumudică nu a scăpat de criticile fotbalistului. Chipciu a ironizat stilul vestimentar al antrenorului Rapidului, insinuând că acesta poartă haine contrafăcute:

Mai mult, acesta a punctat că, în zilele noastre, se poartă branduri mai exclusiviste, nu haine cu logouri mari, pe care le consideră demodate:

Alex Chipciu nu s-a limitat doar la lumea fotbalului, ci a atacat și scena politică, referindu-se la cei care l-au votat pe Călin Georgescu.

„Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.”

Fotbalistul a tras un semnal de alarmă asupra educației precare din societatea românească, susținând că oamenii nu reușesc să-și schimbe comportamentul și că acest lucru se reflectă inclusiv în alegerile politice pe care le fac.

„Rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, în mod normal. Dar la ei nu se poate! Asta e educația noastră!”

„Am fost luptători, niște eroi. Sau poate a fost Craiova slabă. Nu am arătat rău în 10 oameni. Mă ghidez mult după joc și ce prezentăm pe teren. Ar fi culmea să zicem de Nistor, că a ratat acum. Am dominat partida și în 10 oameni. Ne-a lipsit un antrenor meschin, care n-are educație… Poate asta ne-a lipsit. Așa funcționează lucrurile pe aici. Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe.

Să-ți iei de gât foștii jucători… Îmi pare rău de Mirel. El are niște principii și îl iubesc. A intrat și el în vria asta. Un circ total, o mascaradă! L-am avut coleg pe Felgueiras, și ăla ne înjura pe aici…

Sorin Cârțu l-a luat de gât pe Ovidiu Bic. Am fost aici, am văzut. Eu nu vreau să tac! Dacă voi avea vreodată de pierdut, nu îmi pasă. Vreau să joc fotbal cât mai pot, de plăcere. Așa sunt și patronii, cultură zero. Asta e, îmi asum!

Promovăm gecile, firme, Burberry. Fake! Asta înseamnă, haine fake de 200-300 de euro (n.r. – aluzie la geaca lui Șumudică). N-a dat niciodată mii de euro pe ea, asta e viața în România. În 2025, când iei haine de la băieți… dacă dai o spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții aduc haine fake. Să vedem factura, nu a dat 3.000 de euro. În 2025 se poartă firmele mai șmechere. Scrisul ăla mare e depășit!

Circ total, promovăm circul. Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii.

Mi-au înjurat copiii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r. – cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.

40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult. N-ai cum să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât”, a spus Alex Chipciu.