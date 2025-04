2024 a fost un an crucial pentru numerar, iar 2025 va urma cursul, deoarece numerarul nu va dispărea, arată un articol publicat de Financial IT.

Anul trecut, Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie a introdus reglementările privind accesul la numerar pentru bănci și societăți de construcții. În SUA, 26 de state au propus interzicerea unităților de vânzare cu amănuntul fără numerar. Connecticut, Massachusetts, Colorado și Tennessee au deja interdicții în vigoare. La fel se întâmplă în Europa, subliniază publicația.

Analizarea datelor British Retail Consortium (BRC) vine să întărească această tendință, arătând că utilizarea numerarului rămâne puternică.

Numerarul este în continuare apreciat

89% dintre cumpărători consideră că a avea opțiunea de a plăti în numerar este crucială. Când numerarul este eliminat din opțiunile de plată, rezultatele sunt și mai grăitoare: 36% vor pleca fără să facă o achiziție. În comparație, doar 26% vor trece cu greu la alternative digitale.

Există o veste proastă și pentru companiile care încă mai cred că numerarul este mort. Cei care trec la o operațiune fără numerar își pun marca în pericol, aproape jumătate (47%) dintre consumatori considerând că întreprinderile care nu acceptă numerar acordă prioritate profiturilor, nu clienților.

Relația de dragoste a consumatorilor cu numerarul nu se limitează la experiența clienților. De fapt, rolul numerarului în comunitate este o parte subapreciată a importanței și a atractivității sale. Cercetarea arată că aproape trei din cinci (59%) consumatori consideră că plata cu numerar este o modalitate directă de a sprijini afacerile locale. S-a constatat că oamenii sunt pe conștienți de costurile cu care se confruntă companiile cu plățile cu cardul din cauza taxelor de tranzacție și procesare, aproape două treimi (65%) confirmând că știu că plățile cu cardul au un cost.

Rolul numerarului în societate este la fel de important, mulți consumatori considerând că joacă un rol esențial în educație, 62% dintre consumatori considerând că utilizarea numerarului ajută copiii să aibă abilități financiare. În timp ce plățile digitale au avantajele lor, ele sunt în mod inerent abstracte. Pe de altă parte, numerarul oferă o modalitate concretă și practică – în special pentru generațiile mai tinere – de a afla despre gestionarea banilor.

Distrugerea miturilor

De-a lungul anilor, au apărut diverse opinii despre utilizarea numerarului, care au distorsionat imaginea în jurul acestuia. Cu toate acestea, la o privirea mai atentă, s-au dovedit a fi doar mituri:

Numai pentru generația mai în vârstă: ideea că numerarul este strict pentru generațiile mai în vârstă poate fi respinsă definitiv. Un surprinzător 29% dintre consumatorii generației Z folosesc numerar și îl preferă ca metodă de plată principală, împingând cardurile de debit pe locul doi.

Este uitat: Spre deosebire de ideea că numerarul începe să fie uitat, acesta joacă un rol crucial în multe planuri de urgență. Chiar și în rândul grupului cel mai tânăr (18-24 de ani), 59% au spus că poartă întotdeauna numerar ca rezervă.

Partajarea datelor: jumătate (50%) dintre consumatori se simt inconfortabil când se gândesc câte date pot accesa organizațiile prin comportamentul cumpărăturilor și de faptul că mai toate companiile colectează date din plățile cu cardul.

Cum schimbă CashTech modul în care gestionăm numerarul

Gestionarea numerarului este adesea o sarcină laborioasă, dificil de integrat și conectat cu alte sisteme de plată și contabilitate. Cu toate acestea, dacă sunteți o companie care caută să își îmbunătățească gestionarea numerarului, există o soluție: CashTech.

Această tehnologie emergentă face legătura între gestionarea tradițională a numerarului și era digitală, oferind soluții inteligente și eficiente care fac gestionarea numerarului mai ușoară, mai sigură și mai eficientă, subliniază Financial IT.

Concluzia: numerarul rămâne rege

Concluzia este că numerarul este departe de a fi depășit. Este indispensabil experienței consumatorilor, managementului și operațiunilor de afaceri.

Preferința continuă pentru numerar și modificările de reglementare arată clar că întreprinderile care neglijează numerarul sunt susceptibile să înstrăineze o parte semnificativă a bazei de clienți și să prejudicieze consumatorii.