După ultimele schimbări din viața Oanei Zăvoranu, când i-a cerut iertare mamei sale, pentru modul în care a tratat-o, dar și fanilor ei, vedeta revine în atenția publicului cu o nouă postare. Ea a dezvăluit pe rețelele de socializare boala de care a suferit vreme de mai mulți ani.

Boala care a măcinat-o mulți ani

Întrebată de un fan dacă a avut vreodată atacuri de panică, Oana Zăvoranu a spus că nu, dar a recunoscut că a avut alte probleme. Mai exact, vedeta a spus că a suferit de depresie, dar a trecut de ea „cu tratament medicamentos de specialitate”, dar și cu tratament „după ureche” uneori.

„Atacuri de panică nu am avut niciodată, depresie da! Multă și în formă continuată. Cu tratament medicamentos de specialitate inițial, dar uneori și după ureche că mai am obiceiul să fiu doctorul meu … voi să nu faceți așa ceva niciodată”, a explicat Oana Zăvoranu pe pagina ei de socializare.

De asemenea, ea a spus că a reușit să scape de depresie, dar și de toate lucrurile rele din viața ei cu ajutorul lui Dumnezeu. De altfel, Oana Zăvoranu pare să se fi întors la credință în ultima vreme și vorbește despre binecuvântările pe care religia le aduce în viața unui om. Asta după ce în trecut a apelat chiar și la vrăjitoare și spunea că doar Lucifer este cel care o ajută.

Critici lansate la adresa Andreei Marin

Recent, bruneta a fost invitată la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță. În cadrul rubricii „Spui tot sau îți ia gura foc!”, aceasta a lansat un atac subtil la adresa Andreei Marin.

Oana Zăvoranu a criticat-o pe fosta prezentatoare tv din cauza produsele pe care aceasta le promovează pe social media. Aceasta consideră că Andreea Marin își strică imaginea prin promovarea anumitor produse de uz casnic.

„Când faci reclamă la ceva care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână, dar atunci când mă contactezi zici că ai 300 de asistente, nu e ok. Marin (n.r. – Andreea Marin) face reclame la perii de WC. Am murit în momentul ăla. De ce nu spui: „Mie îmi place să mă cufuresc și de aia folosesc?” Păi, în momentul ăla mai poți să fii divă?”, a declarat Oana Zăvoranu în emisiunea lui Măruță de la PRO TV.