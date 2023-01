Oana Zăvoranu a avut o primă reacție după informațiile apărute despre soțul ei, Alex Ashraf, care ar fi plecat de acasă și este implicat deja într-o altă relație. Vedeta neagă aceste informații și spune că nu se poate vorbi despre așa ceva, punctând că nu există astfel de probleme în căsnicia lor.

Oana Zăvoranu neagă că ar avea probleme în căsnicie

Soțul Oanei Zăvoranu, Alex Ashraf, a fost surprins în compania unei domnișoare. Mai exact, zilele trecute, acesta a luat masa în oraș alături de aceasta, iar ulterior, soțul Oanei Zăvoranu ar fi petrecut noaptea în compania misterioasei domnișoare. În plus, a doua zi Alex Ashraf a ieșit chiar să-i plimbe câinii.

Alex Ashraf a fost contactat de jurnaliștii de la publicația Spynews însă nu a dorit să comenteze imaginile apărute în presă.

„Nu vorbesc cu presa! N-am nicio declarație de dat, lăsați-mă cu articolele voastre! Încercați să dați știri mai bune și după vorbim, nu știri proaste și articole idioate, atunci vom vorbi. Mai dați în continuare, hai la revedere”, a declarat soțul vedetei.

Potrivit sursei citate, s-a aflat și identitatea femeii, însă publicația a ales să nu dezvăluie cine este, de fapt.

De asemenea, după ce s-a vorbit despre un posibil divorț între Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, aceștia au apărut împreună, iar vedeta își săruta soțul. De asemenea, actrița a postat joi seară un mesaj pe rețelele de socializare, unde a dat asigurări că nu există nicio problemă în căsnicia ei.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a transmis Oana Zăvoranu, într-o postare pe contul ei de Instagram.

Probleme pentru Oana Zăvoranu

Se pare că 2023 nu a început bine pentru Oana Zăvoranu, care se confruntă și cu probleme financiare, după ce anumiți prieteni și parteneri de afaceri au executat-o silit pentru a-și recupera banii datorați.

Dacă acest lucru nu era suficient, mai este implicată și în procese în care anumite persoane îi solicită despăgubiri.

De altfel, clinica ei din București a ajuns în pragul falimentului. Horia Vlădescu, fostul administrator al clinicii ei, a explicat recent cum a ajuns vedeta în această situație. Horia Vlădescu a devenit administratorul clinicii medicale a Oanei Zăvoranu în 2019.

Acesta i-a adus câștigurile la un alt nivel, însă afacerea ei tot s-a prăbușit.