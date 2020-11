Rebeka, sora lui Pepe în vârstă de 19 ani, a rămas mască după ultimele declarații făcute de artist. Deși Pepe susținea că are o relație frumoasă cu sora sa și o iubește foarte mult, se pare că adevărul este cu totul și cu totul altul.

Sora lui Pepe a rupt tăcerea și a vorbit despre relația defectuasă pe car eo au cei doi. Se pare că artistul nu a vrut să o ajute în niciun fel pe plan muzical, iar mai mult de atât, cei doi nu sunt deloc apropiați, așa cum susținea Pepe.

Mărturisirile nu se opresc aici. Rebeka a mai povestit că a încercat să vorbească mai des cu fratele său, însă este refuzată tot timpul.

„Nu am o relație atât de apropiată cu Pepe. Cred că în toată viața ne-am văzut de vreo 6 ori. Ultima dată când ne-am văzut a fost în momentul în care tata a fost operat. Asta se întâmpla în urmă cu doi sau trei ani. Tatăl meu vrea ca eu cu frații mei să fim foarte apropiați, dar ei țin distanța față de mine.

Eu încerc, dar dacă văd că sunt refuzată și nu am cum să insist atât de mult.” , a povestit sora lui Pepe pentru cancan.ro.

Nu o ajută în niciun fel

Totodată, Rebeka s-a declarat dezamăgită de faptul că Pepe nu se gândește deloc la ea și nu o ajută în niciun fel pe plan muzical, deși este un artist cunoscut și cu multe relații, care ar punea să facă multe pentru ea.

„Pepe nu m-a ajutat niciodată și există și conversații în care eu îi trimit cover-urile mele și el nu-mi răspunde la telefon. O singură dată mi-a răspuns, acum doi ani, când i-am trimis un cover și mi-a zis „E mai ok!’ . Dar, nu mi-a dat aripi și nici nu m-a încurajat în vreun fel. Eu am așteptat întotdeauna o părere din partea lui.

Sunt dezamăgită pentru că aș fi vrut să am parte de încurajare măcar din partea familiei, dar nu o am din partea lui. Eu cred că el a înțeles că vreau să mă ridic pe numele lui, dar eu nu vreau asta. Faptul că are barul acela pe care-l face online … a chemat multe alte fete, iar eu nici măcar nu știu cum arată barul acela online. Mi-aș fi dorit să cânt lângă el, dar nu se poate”. a mai adăugat tânăra.

Rebeka nu știa nimic despre divorț

Rebeka a vorbit și despre divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă. Sora artistului susține că nu știe care a fost motivul concret al separării celor doi, însă tatăl său susține că Pepe nu e cu nimic vinovat.

„Nu am fost niciodată pusă la curent cu ce se întâmplă în viața lor. Știu că s-au despărțit, asta e sigur. Dar, mai mult de atât chiar nu știu. Nu știu de când durează problemele între ei. Tata mi-a spus că Pepe n-are niciun fel de vină în ceea ce s-a întâmplat între ei doi. Tatăl meu este neutru în situația asta. ‘, a mai declarat Rebeka.