O categorie importantă de pensionari riscă să nu primească sumele care li se cuvin de sărbători, din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic al Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Pensionarii care și-au depus actele după 1 septembrie 2024 riscă să rămână fără pensie de sărbători din cauza problemelor cu softul necesar pentru calcularea pensiilor. În aceste condiții, ei sunt nevoiți să se descurce timp de mai multe luni fără niciun venit, nici salariu și nici pensie.

Sărbătorile de iarnă se apropie rapid, iar unii pensionari din România riscă să rămână fără bani în această perioadă, fiind nevoiți să se descurce cum pot. Este vorba despre pensionarii care au ieșit recent la pensie, în ultimele luni, și și-au depus dosarele de pensionare, dar, din cauza problemelor cu sistemul informatic, nu au primit încă un răspuns și nici prima pensie. Aceștia riscă astfel să rămână fără bani chiar în pragul sărbătorilor.

În aceeași situație se află și pensionarii care încă nu au primit un răspuns privind recalcularea pensiilor, deși deciziile trebuiau emise până la sfârșitul lunii august. Aceștia nu știu dacă vor beneficia de o pensie majorată, iar în cazul în care vor fi constatate erori în deciziile emise, va dura și mai mult până vor primi suma corectă cuvenită.

Numeroși pensionari și-au exprimat revolta față de situația în care se află, nemulțumiți că nu își vor primi veniturile la timp, deoarece Casa de Pensii nu le-a oferit un răspuns clar cu privire la data exactă a virării banilor.

„Eu am depus în august. Am înțeles de la Cineva de la Casa de Pensii, că cei cu dosare noi de pensii vor lua prima pensie în ianuarie ori februarie”, a spus un pensionar.

„Patru luni durează minim. Și acum cu haosul de recalculare poate dura și mai mul. Eu încă nu am primit decizia de recalculare”, a afirmat o persoană deranjată.

„Mi-am depus dosarul pe data de 22 iulie 2024 și am primit decizia pe 14 septembrie 2024. Am depus inchiderea cărții de muncă, dar nu am primit până acum pensia”, a declarat o altă pensionară.