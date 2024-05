Banii pentru pensionari nu au venit înainte de Paște, așa cum se anunțase. Plata pensiilor înainte de Paște întâmpină dificultăți din cauza programului bugetarilor de la Poștă. Unii oameni au exprimat nemulțumiri pentru că nu și-au primit încă banii și, după ce au întrebat, au fost informați că aceștia vor fi disponibili abia la mijlocul săptămânii următoare. În acest context, conducerea Poștei a precizat că pensiile sunt distribuite exclusiv de poștași și nu pot fi ridicate de la ghișee, așa cum se întâmplă în mod obișnuit. Persoanele care întâmpină această problemă sunt îndemnate să înregistreze reclamații pentru rezolvare.

„M-am informat și eu prin vecini dacă vin pensiile, nu știa nimeni. Am fost la Oficiul 32 de care aparțin. Nu se lucrează la dumnealor până pe 7, începând pe 8 se dau pensiile. Eu am vorbit cu o zi înainte și cu factorița, cu poștărița care vine acasă. Și mi-a spus: <<Doamna Vlad, după 8>>. Când a zis dl prim-ministru, să zicem că îl cred și eu pe dl prim-ministru, eu mi-am făcut niște… ca fiecare, crezând că primesc pensia. Chiar mă afectează foarte mult, chiar eu am rămas fără bani” a spus Maria, pensionară.

„De obicei, răspunsul ăsta e dat când se merge în oficiul poștal. În perioada aceasta, noi livrăm pensiile doar la domiciliu și nu în oficiul poștal. Să stea acasă, că îi aduce poștașul pensia. Sunt excepții de genul ăsta, există tot timpul, nu le putem preveni. În cazurile astea de excepție, mergem și intervenim unde se face o reclamație”, a declarat și Valentin Ștefan, directorul Poștei Române.