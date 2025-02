Situația pensionarilor din România rămâne incertă, în timp ce Guvernul analizează posibilitățile de majorare a veniturilor acestora. Deși s-au alocat două miliarde de lei pentru sprijinirea seniorilor cu pensii mici, decizia finală privind distribuirea acestor fonduri urmează să fie luată în zilele următoare.

În paralel, procesul de recalculare a pensiilor se desfășoară cu dificultăți, iar mii de pensionari așteaptă încă răspunsuri. Mulți dintre ei își exprimă nemulțumirea față de sumele primite, susținând că majorările anunțate nu sunt suficiente pentru a face față cheltuielilor zilnice.

Procesul de recalculare a pensiilor este departe de a fi finalizat, iar numeroși pensionari nu au primit încă deciziile aferente.

Unii dintre ei depun în continuare adeverințele necesare pentru a beneficia de o ajustare a veniturilor, dar birocrația îngreunează întregul proces .

Proiecțiile realizate de autorități sugerează că majorările promise în primăvară nu vor acoperi cheltuielile suportate de seniori pentru obținerea documentelor necesare recalculării.

Spre exemplu, persoanele care au lucrat în regim de acord global ar putea beneficia de un supliment de aproximativ 300 de lei.

Seniorii sunt nemulțumiți de nivelul pensiilor și afirmă că orice sumă în plus este binevenită.

Mulți pensionari au sperat că recalcularea va aduce venituri mai mari, însă realitatea este diferită. În următoarele zile, Guvernul urmează să decidă modul în care vor fi distribuite cele două miliarde de lei disponibile pentru pensii.

Una dintre variantele analizate prevede acordarea unui sprijin de 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei.

Mulți seniori nu au primit încă deciziile de recalculare și continuă să muncească pentru a-și completa veniturile.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că, în medie, aproximativ 20.000 de români continuă să lucreze chiar și după pensionare.

Mica recalculare este, de asemenea, în desfășurare, însă și acest proces întâmpină dificultăți.

Nemulțumirea crește în rândul pensionarilor, mai ales în cazul celor care au muncit zeci de ani, dar nu văd o îmbunătățire semnificativă a veniturilor de pensii.

„Am fost de 10 ori la doamna asta, am plictisit-o, ieri am fost la Ministerul Muncii. Am pus tot ce s-a cerut, tot ce am avut, am lucrat plata cu ora, ce ni s-a dat de la școală, cu popriri, cu CAS-ul, cu impozit”, spune acesta.