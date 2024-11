Veniturile parlamentarilor în România

Pensiile speciale ale foștilor parlamentari rămân un subiect fierbinte în România, mai ales în contextul în care sumele alocate din bugetul de stat pentru aceste beneficii cresc semnificativ de la an la an. În 2024, statul va plăti peste 60 de milioane de lei pentru pensiile speciale ale deputaților și senatorilor retrași din activitate. În plus, alte 30 de milioane de lei sunt destinate acoperirii restanțelor acumulate în 2023, când aceste pensii au fost suspendate temporar.

Cât primește un fost parlamentar după un singur mandat

Pensia specială minimă acordată unui parlamentar pentru un mandat complet de patru ani este de 2.000 de lei lunar. Pentru cei care au avut un mandat mai scurt, cum ar fi cel din legislatura 1990-1992, indemnizația este de 1.958 de lei brut. La polul opus, pensiile speciale pot depăși 15.000 de lei lunar, în cazul aleșilor cu trei sau mai multe mandate consecutive. Spre exemplu, cea mai mare pensie specială, de 15.319 lei, aparține unui fost parlamentar cu trei mandate, dintre care unul extins la 49 de luni.

În comparație, un cetățean obișnuit care a contribuit la sistemul de pensii timp de 35 de ani primește, în medie, o pensie de 1.373 de lei lunar, fapt ce accentuează diferențele dintre pensiile speciale și cele bazate pe contributivitate.

Cheltuieli uriașe pentru beneficiile parlamentarilor

Conform datelor oficiale, 839 de foști parlamentari beneficiază în prezent de pensii speciale, iar numărul lor este în continuă creștere, pe măsură ce se aprobă noi dosare de pensionare. Costurile sunt împărțite între Camera Deputaților și Senat, acestea cheltuind împreună 64,2 milioane de lei doar în 2024 pentru aceste beneficii ale parlamentarilor. Din această sumă, 22,8 milioane de lei reprezintă pensiile speciale plătite de Senat.

În plus, statul trebuie să achite restanțele pentru lunile iulie-decembrie 2023, perioada în care pensiile speciale au fost suspendate în urma unei decizii legislative. Totuși, decizia a fost contestată, iar Curtea Constituțională a României a hotărât în 2022 că eliminarea acestor pensii nu a respectat procedurile legale. Astfel, acestea au fost reinstaurate.

O problemă dificil de rezolvat

De-a lungul timpului, pensiile speciale au fost subiectul mai multor controverse și încercări eșuate de eliminare. În 2021, Parlamentul a votat pentru eliminarea acestor beneficii, dar măsura a fost declarată neconstituțională. Deși există presiuni publice și politice pentru reducerea sau eliminarea pensiilor speciale, sistemul rămâne intact, alimentând nemulțumirile sociale.

În contextul în care un parlamentar își desfășoară activitatea, în medie, doar 3 zile pe săptămână în Parlament, beneficiile financiare ale acestei funcții par excesive în ochii contribuabililor. În afară de pensiile speciale, deputații și senatorii se bucură de salarii considerabile și alte avantaje, ceea ce ridică semne de întrebare privind echitatea acestui sistem.

Astfel, pensiile speciale rămân un punct de dispută între aleși și cetățeni, între principiul contributivității și cel al „răsplătirii” unor funcții publice, în timp ce bugetul statului suportă costuri din ce în ce mai mari.