Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a realizat o vizită în această săptămână la Bruxelles, unde a purtat negocieri cu comisarul european pentru Muncă şi cu specialiştii Comisiei Europene.

În urma întrevederilor, Marius Budăi a transmis că discuția a fost „extrem de pozitivă” și au fost abordate mai multe subiecte importante.

România ar putea elimina plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii

„A fost o discuţie extrem de pozitivă. Am avut, timp de două zile, discuţii şi cu comisarul pe Muncă, şi cu tehnicul din cadrul Comisiei Europene, în cadrul cărora am stabilit direcţia de mers pentru pensiile speciale.

Mai avem câteva aspecte de îmbunătăţit la Camera Deputaţilor. S-a apreciat direcţia bună a legii. După care s-a negociat procentul de 9,4 din PIB, care va fi scos total în urma unei reforme corecte a pensiilor din sectorul public”, a precizat Marius Budăi.

De asemenea, acesta a adăugat că acordul Comisiei Europene vine cu „promisiunea” Bucureştiului să nu facă modificări legislative în sistemul de pensii până când aceste modificări nu întrunesc şi acordul Bruxelles-ului.

În ce stadiu sunt discuțiile cu Comisia Europeană cu privire la pensiile românilor?

Anterior, acesta a explicat că Guvernul României încearcă să convingă oficialii Comisiei Europene să renunțe la procentul de 9,4% din PIB stabilit în PNRR pentru pensii.

„Vestea bună pentru actualii seniori ai României și pentru viitorii seniori ai României. Am avut discuții extrem de bune atât pe parcursul zilei de ieri, cât și pe parcursul zilei de astăzi.

Am discutat inclusiv cu dl. comisar de Muncă, am discutat cu tehnicul de la Comisia Europeană. Este foarte important că s-a apreciat că suntem cu amendamentele aprobate la Senat legea pensiilor speciale într-o direcție foarte bună și cu ce am propus până acum.

Au apreciat și am transmis mesajul viitorului premier al României, președintele PSD, Marcel Ciolacu, de determinare de a rezolva această problemă și de a nu pune în pericol, nici sub o formă, din cauza acestei reforme, atragerea de fonduri atât necesare pentru dezvoltare a României. Mai aveam câteva aspecte de rezolvat”, a spus Marius Budăi.

Mai mult, Marius Budăi a ținut să precizeze că „se renegociază această chestiune cu pensiile din PNRR”, iar Comisia Europeană este extrem de deschisă la discuții pentru rezolvarea problemelor.