Probleme imense în bugetul României. Totul a fost scăpat de sub control pur și simplu. Cheltuielile au ajuns la un nivel uriaș. Deficitul s-a majorat și el considerabil, la 2,13 din PIB. În doar 8 luni, gaura din buget este de aproape 22 de miliarde de lei. Totuși, Ministrul Muncii spune că situația e sub control.

Marius Budăi a declarat că nu sunt probleme cu plata pensiilor și salariilor. În plus, ministrul Muncii spune că acestea trebuie să crească, pentru ca veniturile românilor să ajungă la media Uniunii Europene.

„E exact cum am prevăzut în buget, la construcția bugetului: banii sunt asigurați pentru plata pensiilor și salariilor. Situația e sub control. Nu avem probleme de plăți în acest moment, dar trebuie să îmbunătățim și colectarea. Nu am spus că legea pensiilor sau cea a salarizării unitare sunt două legi ușor de pus în aplicare, dar nici nu renunțăm la ele. Veniturile românilor trebuie să ajungă la media UE. Trebuie să continuăm cu creșterile de pensii și salarii, dând atenție la ce înseamnă colectare, investiții și tot ce duce la creștere economică în România”, a spus ministrul Muncii, conform Digi24.

Te-ar putea interesa și: