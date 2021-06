Invitată în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu, Avocatul Poporului a vorbit despre posibilele presiuni la care a fost suspusă după ce a făcut mai multe sesizări la Curtea Constituțională a României. Renate Weber a precizat că a primit telefoane dar nu sub formă de presiune.

“Sincer vă spun, două au fost situaţiile în care am primit telefoane, dar sub nicio formă nu au fost de presiune. Una a fost când am sesizat OUG-ul cu accesul spitalelor private la fondurile publice şi al doilea de la diferiţi foşti parlamentari, când a fost situaţia cu pensiile lor. După decizia 900 dată de CCR în 2020, în opinia mea, cu excepţia pensiilor magistraţilor, despre care Curtea spune că au o justificare constituţională, celelalte pot fi modificate”, a declarat Renate Weber.