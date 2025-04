Românii care mai au de așteptat 16 ani să iasă la pensie. Uniunea Salvați România (USR) critică dur refuzul coaliției PSD-PNL de a adopta amendamentele propuse în proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, considerând că acesta nu doar că încalcă deciziile Curții Constituționale, dar este și un exercițiu pur electoral, menit să dea bine în campanie, nu să producă schimbări autentice.

Proiectul coaliției a fost dezbătut marți în Comisiile juridică, de muncă și buget-finanțe, deși fusese deja respins prin aviz negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. Amendamentele propuse de USR, care vizau alinierea la deciziile CCR și evitarea unor situații absurde de inechitate între magistrați de vârste apropiate, au fost respinse fără dezbatere reală.

Deputatul USR Alin Stoica, membru al Comisiei pentru muncă, acuză coaliția de „ipocrizie instituționalizată”, afirmând că refuzul de a corecta prevederile neconstituționale arată clar că guvernanții nu au nicio intenție sinceră de a reforma sistemul de pensii speciale.

Printre amendamentele propuse de USR s-a numărat și o corectare esențială privind modul în care se aplică tranziția la o nouă vârstă de pensionare. În forma susținută de PSD și PNL, diferențele de tratament între magistrați cu un singur an diferență de vârstă pot însemna 16 ani în plus de muncă pentru unul dintre ei – o disproporție considerată deja neconstituțională prin Decizia CCR 467/2023.

”Unul dintre amendamente vizează eşalonarea vârstei standard de pensionare astfel încât să fie respectată decizia Curţii Constituţionale 467/2023. Pe proiectul PSD-PNL, un magistrat care are acum 45 de ani va putea ieşi la pensie în 2030 (la vârsta de 50 de ani). În schimb, un magistrat care are acum 44 de ani va putea ieşi la pensie de abia în 2046 (când va atinge vârsta de 65 de ani, prevăzută în tabelul cu eşalonarea vârstei de pensionare). Cu alte cuvinte, la o diferenţă de vârstă de doar 1 an între cei doi magistraţi, al doilea are de aşteptat cu 16 ani mai mult până poate ieşi la pensie. Or, în decizia menţionată, CCR a spus deja că creşterea intempestivă a vârstei de pensionare de la un an la altul este motiv de neconstituţionalitate”, arată USR.