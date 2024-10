Modificările propuse de PNL vor fi implementate, în ciuda criticilor din partea UDMR, USR și PSD, care susțin că acestea vor genera noi inechități în sistemul de pensii. Legea a fost adoptată cu 213 voturi, iar doar 31 de aleși s-au opus.

În forma propusă de liberali, legea pensiilor prevede majorarea veniturilor celor care au lucrat în armată de fiecare dată când se va crește solda de grad sau de funcție, precum și salariul funcției. Această măsură nu se va aplica doar rezerviștilor, ci va beneficia și polițiștii, precum și funcționarii publici cu statut special din penitenciare.

Pentru militarii în rezervă sau în retragere, legea nu prevede indexarea veniturilor în funcție de rata inflației, spre deosebire de pensionarii din sistemul public. Cu toate acestea, Guvernul a efectuat aproape anual majorări ale soldelor. În prezent, un general beneficiază de o soldă de 3.188 de lei, la care se adaugă solda de funcție de 10.800 de lei. Dacă Executivul decide să majoreze aceste solda de la 1 ianuarie, pensiile celor care au activat în domeniul militar vor fi recalculate și vor crește automat.

Adrian Solomon, deputat PSD, a declarat că acțiunile actuale sunt „praf în ochi” și doar o păcăleală, menite să înșele așteptările celor care speră la o rezolvare serioasă a acestei probleme. PSD, USR și UDMR au criticat proiectul, subliniind, în special, lipsa unor calcule privind costurile. De asemenea, au atras atenția asupra faptului că documentul ar putea duce la creșterea pensiilor militarilor mult mai mult decât cele ale vârstnicilor din sistemul public.

Miklos Zoltan, deputat UDMR: „Cum ar fi dacă an de an am indexa pensiile celor cinci milioane de pensionari cu salariul mediu brut. Se introduce un caracter profund discriminatoriu față de ceilalți pensionari.”