Recalcularea pensiilor, spaima pensionarilor! Deciziile privind recalcularea pensiilor sunt motiv de îmbolnăvire pentru pensionari, chiar și pentru cei cărora le-a crescut pensia. O bucureșteancă, de exemplu, a primit doar 45 de lei în plus, după recalculare, bani insuficienți pentru a se descurca singură. Femeia, bucătar-cofetar în tinerețe, primește lunar doar 2.223 de lei de la statul român. Când a aflat că statul român i-a mărit pensia cu doar 45 de lei, i s-a făcut rău. A chemat salvarea. După ce și-a revenit, s-a îndreptat în lacrimi spre Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

„Ieri am chemat salvarea că mi-a venit rău când am văzut! Nu se poate aşa ceva! Mi se pare o bătaie de joc. Cu cine mă compară pe mine, cu care? E prea mare pensia mea? Bucătar-cofetar și am hrănit generaţii de copii.

Te mulţumeşti şi faci din ce ai, dar nu se poate. Chiar să-ţi taie orice drept? Nu-mi permit să-mi iau un aparat de auzit. Cum? Când e între 2.400 de lei şi 5.000 de lei”, a spus o pensionară care i-a crescut pensia cu doar 45 de lei, după recalculare, relatează Gândul.