Pe măsură ce se apropie termenul pentru livrarea primelor pensii recalculate, mulți pensionari se confruntă cu nemulțumiri majore legate de noile sume primite în deciziile de recalculare. Revoltați de diferențele între așteptări și sumele efective, mulți au ales să se prezinte la casele de pensii pentru a cere explicații și a contesta modul în care s-au realizat recalculările.

Oamenii, unii dintre ei ajungând la ghișee încă de la primele ore ale dimineții, se declară frustrați de faptul că, după zeci de ani de muncă, recalcularea pensiei nu a adus creșterile sperate. De exemplu, un pensionar a menționat că, deși a muncit 39 de ani, recalcularea nu i-a adus nicio creștere, în timp ce altul a remarcat o scădere semnificativă a punctajului de pensie, de la 44 de puncte la doar 36.

În ciuda timpului petrecut la cozi și a speranței că vor primi lămuriri, mulți dintre cei prezenți pleacă tot nelămuriți, singurul rezultat fiind, de multe ori, înregistrarea unei plângeri oficiale. Această situație evidențiază tensiunile și nemulțumirile adânc înrădăcinate legate de sistemul de pensii, un aspect sensibil și esențial pentru viața de zi cu zi a unui număr mare de cetățeni.

Digi 24 a intervievat mai mulți seniori care stăteau la coadă la casele de pensii.

Altul completează: „Am avut aceeași pensie. Nu mi s-a pus niciun leu. Am venit și am cerut explicații”.

Iată discuțiile, potrivit sursei citate: „Am venit cu „pescărescul” ăsta după mine, că nu se știe. Am avut la alegere: ori bastonul ori scăunelul. Am optat pentru scaun. Suma calculată e mică. Sute de cereri de revizuire a deciziilor sunt depuse zilnic, în toată țara” spune un pensionar.

Un senior se vaită: „Din 38 de ani de vechime mi-au tăiat cotizația pe muchie, mi-au lăsat 20 de ani”.

„După recalculare a crescut, dar nu la suma care trebuia. S-a ciupit. E vorba de 5 ani de contributivitate care nu sunt trecuți” spune altul.

„Mie nici nu mi-a pus, nici nu mi-a luat. Și nu e corect”, este de părere cineva.

Mai grav, un pensionar spune că a scăzut suma: „A scăzut cu 28 de lei”. „V-ați așteptat să crească?” „Obligat.”

Unul ceva mai norocos a luat și ceva în plus: „Am făcut cerere pentru a se revizui dosarul. Mi-au venit în plus 55 de lei. O mizerie. Am lucrat șofer pe autobuz 45 de ani.”