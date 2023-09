Noua pensie de stat urmează să crească cu puțin peste 900 de lire sterline pe an, la peste 11.500 de lire sterline. În conformitate cu sistemul „Triple Lock”, pensia de bază crește în fiecare an în funcție de oricare dintre cei trei factori: creșterea salariilor, inflația sau 2,5%, scrie The Guardian.

Cea mai recentă actualizare a Oficiului pentru Statistică Națională (ONS), care este utilizată ca parte a calculului „Triple Lock” a arătat că, în general, creșterea anuală a salariului mediu al angajaților, din mai până în iulie 2023, a fost de 8,5%. Bazându-se pe aceste cifre, noua pensie de stat completă ar crește de la 203,85 lire sterline pe săptămână, la 221,20 lire sterline pe săptămână, în timp ce pensia de bază completă ar crește de la 156,20 lire sterline pe săptămână la 169,50 lire sterline pe săptămână.

Creșterea va reprezenta o gură de oxigen pentru puterea de cumpărare a pensionarilor

În timp ce datele privind inflația de luna viitoare vor fi un factor esențial pentru stabilirea unor sume exacte, experții din industrie au sugerat că, chiar dacă aceasta ar crește ușor în septembrie, probabil că ar fi în continuare mai mică decât cifra de creștere a câștigurilor. Creșterea va fi un impuls pentru mulți pensionari, Steven Cameron, expert la Aegon subliniind că, dacă guvernul își va îndeplini angajamentul de a reduce la jumătate inflația, la 5%, până la sfârșitul anului, „creșterea va reprezenta o gură de oxigen pentru puterea de cumpărare a pensionarilor”.

Cu o inflație mai mare decât și-ar dori guvernul, practic pensionarii ar putea beneficia de o creștere anuală a pensiei cu 848 de lire sterline. Procentul pensiei pentru anul financiar 2024-2025 se stabilește în luna septembrie. Inflația dă semne slabe de scădere, deși guvernul de la Londra spera să se mai domolească.

De aceea, sistemul „Triple Lock” va rămâne în picioare.

„Pensionarii urmează să primească a doua majorare a pensiei de stat, ca urmare a politicii guvernamentale „Triple Lock”, a continuat el. „Pentru cei care primesc pensia de stat, protecția oferită de acest sistem este extrem de valoroasă”, a mai spus Cameron.

O nouă creștere a pensiei înseamnă că mai mulți pensionari vor plăti impozitul pe venit

Dar, în condițiile în care pragul de impozitare personal urmează să fie înghețat, din nou, la 12.570 de lire sterline, de anul viitor, o nouă creștere a pensiei, care se adaugă la creșterea deja făcută, de 10,1% anul trecut, va face, desigur, ca mai mulți pensionari să plătească impozitul pe venit.

Între 2022/23 și 2023/24, cifrele oficiale au sugerat că numărul celor cu vârsta de peste 65 de ani care plătesc impozit pe venit a crescut de la 7,73 milioane, la 8,5 milioane, în urma creșterii pensiilor de stat din aprilie 2023. Alți 650.000 de pensionari urmează să fie introduși în această umbrelă, în cazul în care pensia de stat va crește cu încă 8,5 procente în 2024.

Costuri în creștere, îngrijorări în creștere

Cu toate acestea, experții din industrie și-au exprimat îngrijorări legate de menținerea mecanismului „Triple Lock”, existând speculații că guvernul ar putea alege să folosească o cifră mai mică, cum ar fi cifra actuală a inflației de 6,8%, pentru creșterea din aprilie 2024/25.

O analizaă a industriei a arătat recent că menținerea „Triple Lock” ar putea crește cheltuielile guvernului cu 45 de miliarde de lire sterline pe an, până în 2050, după ce a crescut deja cheltuielile cu pensiile de stat cu aproximativ 11 miliarde de lire sterline pe an, comparativ cu 2010.