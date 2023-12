Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat duminică că noua lege a pensiilor conține un articol clar. Acesta stabilește că, începând de acum înainte, în fiecare an, în luna ianuarie, se va realiza o majorare a pensiilor.

Ea se va face conform ratei inflației, plus jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Ea a subliniat, de asemenea, că pe taloanele de pensie primite după data de 1 septembrie, vor fi evidențiate în mod detaliat punctele contributive, necontributive și punctele de stabilitate pe care le primesc pensionarii.

Nicio pensie nu va scădea

Ministrul a spus că legea pensiilor este sustenabilă pentru toți românii. Ea a confirmat că sunt resurse financiare în buget pentru a susține cheltuielile cu pensiile. În al treilea rând, a continuat ea, este esențial ca pensionarii să știe că în anul 2024 toate pensiile vor crește. Nicio pensie nu va scădea, a punctat ministrul.

În ceea ce privește momentul T zero, care este în ianuarie, este crucial să fie conștienți că în noua lege a pensiilor există un articol. Acesta precizează clar că de acum înainte, în fiecare an, în luna ianuarie, pensiile vor fi majorate, folosind același mecanism. Acesta e bazat pe rata inflației din anul anterior plus jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Majorarea pensiilor în fiecare an, în ianuarie

„Vom avea momentul T zero, în ianuarie şi e important să se ştie că în noua lege a pensiilor avem un articol care spune clar că de acum înainte, în fiecare, an, în luna ianuarie trebuie să avem majorarea pensiilor, pe acelaşi mecanism (..) cu rata inflaţiei din anul anterior plus jumătate din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut”, a spus ministrul Muncii la Prima News.

Simona Bucura Oprescu a subliniat că este important ca pensionarii să fie informați. Ei trebuie să știe că în luna septembrie se va finaliza procesul de recalculare a pensiilor. Vor fi plătite noile pensii, a punctat acesta.

Se oferă puncte suplimentare la pensie

În legătură cu legea pensiilor, ministrul Muncii a adăugat că perioadele petrecute în armată, studii sau șomaj vor fi considerate pentru acordarea de puncte suplimentare.

”Pentru a încuraja perioada de contributivitate, peste perioada de 25 de ani avem puncte suplimentare, a precizat aceasta.

Simona Bucura Oprescu a adăugat că pe taloanele pe care le vor primi pensionarii după data de 1 septembrie, vor fi clar evidențiate anumite lucruri. E vorba de punctele contributive, necontributive și punctele de stabilitate pe care le primesc.

Ministrul Muncii a menționat efortul bugetar al noii legi a pensiilor, subliniind că acesta este binecunoscut. Ea a asigurat că impactul bugetar al noii legi este de 0,6% din PIB. Fondurile pentru pensie sunt prevăzute în bugetul pentru 2024.