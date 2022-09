Corina Caragea lucrează de ani buni la Pro Tv România și pare a fi foarte încântată de meseria pe care o are. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu investește în haine scumpe sau bijuterii de lux, ci alege să călătorească.

„Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele, și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a afirmat Corina pentru Impact.

Cea mai scumpă vacanță în care a investit a fost Hawaii

Vedeta povestește că nu ține cont de banii pe care îi investește în vacanțe, pentru că are o pasiune foarte mare pentru călătorii. Corina a precizat că cea mai scumpă vacanță de până acum a fost Hawaii.

„Hawaii cred că a fost cea mai scumpă destinație, pentru că am și combinat-o cu San Francisco. Este foarte departe și atunci a trebuit să sparg undeva, am stat o săptămână și în San Francisco, am stat câteva zile și în New York, așa că s-au adunat banii.

Nu aș vrea să îți spun cât, pentru că după aceea iese un titlu bombastic și leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră sau mamaie! Să știi că nu îmi fac niciodată calcule la final, îmi fac la început și știu că nu o să mă țin de ele și mai bine să nu știu la final unde am ajuns de fapt, că nu mai plec”, a spus prezentatoarea.

Vedeta a luat un credit ipotecar de la bancă

Corina Caragea a precizat că a făcut un credit ipotecar la bancă pentru a achiziționa un apartament. Aceasta a declarat că a avut și perioade când a făcut economii pentru a putea să-și organizeze bugetul mai eficient.

„Nu, mai degrabă m-am împrumutat pentru apartamentul în care stau decât pentru o vacanță, mă refer la un credit ipotecar pe foarte mulți ani. Pentru vacanță nu m-am împrumutat. Am avut, bineînțeles și perioade în care a trebuit să fac mari economii, ca să îmi încapă cât mai multe în acea vacanță, dar, din fericire, am mers cam pe unde mi-am dorit și mai am câte ceva pe listă”, a spus aceasta.

Vedeta de la Pro Tv mai are și alte surse de venit: „Am și alte venituri, dar nu fac afaceri. Prezint evenimente, de exemplu. Eu sunt singura sursă de venit. Niciodată nu am fost genul afacerist, deocamdată, cine știe?”, a spus Corina Caragea pentru sursa citată.