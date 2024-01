Prezentatorul Pro TV Mihai Dedu nu și-a dorit să slăbească atât de mult, inițial. Totul a pornit de la o glumă cu colegii săi de la PRO TV. Corina Caragea și Lavinia Petrea au fost implicate în schimbarea sa de look.

În martie 2023, într-o dimineață, Corina Caragea i-a spus că ar fi „piesă”, dacă ar da jos câteva kilograme. Observația ei l-a ambiționat instant. Și-a notat obiectivul pe o foaie și a început să slăbească. Acea hârtie a rămas la Lavinia Petrea timp de șase luni. La momentul respectiv, cântărea 131 de kilograme.

Pe parcursul a zece luni, a demonstrat că poate fi extrem de hotărât în atingerea unui obiectiv. A ajuns să se schimbe atât fizic, cât și mental.

„Nu mi-am dorit să slăbesc atât de mult. Totul a plecat de la o joacă. Sunt două colege de-ale noastre implicate, Corina Caragea și Lavinia Petrea.

În luna martie, am avut o știre, dimineață, până să intre Corina la sport, care îmi zice: ”Dacă ai slăbi și tu câteva kilograme, acolo, cred că ai fi piesă.” Am consemnat pe o foaie momentul și obiectivul propus și m-am pus pe slăbit. A stat la Lavinia această hârtie șase luni.

Aveam atunci 131 de kilograme și le-am demonstrat colegelor, pe parcursul a zece luni, că pot fi foarte determinat în atingerea unui obiectiv, chiar și de ordin estetic. Ulterior, lucrurile au căpătat alte dimensiuni. Am ajuns la alte dimensiuni și la propriu și la figurat.

Eu am mai avut o tentativă în urmă cu 28 de ani. Și am slăbit foarte mult și atunci, dar eram mult mai tânăr, mult mai ușor, am făcut mișcare, în condițiile în care, acum, și din cauza unor probleme medicale, mi-am asumat ce mi-am propus. Nu am avut voie să fac efort și a fost mult mai greu. Poate să pară a lăudăroșenie: este îngrozitor de greu”, a zis el în cadrul emisiunii TV „Vorbește Lumea”.