Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Corina Caragea: – Cu siguranță, EURO 2020 a fost vedeta acestui… 2021. Un eveniment cu atât mai important cu cât a avut loc și la București, pentru prima dată în istorie. Totul a început pentru mine încă de la finalul lui 2019, când UEFA mi-a dat onoarea să prezint tragerea la sorți pentru acest turneu. Toate participantele și-au trimis antrenorii și șefii de federație la București și, pentru prima dată, orașul nostru a găzduit un astfel de eveniment atât de important pentru fotbalul european.

PRO TV a transmis toate meciurile de la EURO, amânat pentru 2021, mult așteptat, fiind și primul de acest gen după pandemie. A fost un moment care a reunit suporterii pe stadioane, așa că totul s-a învârtit în jurul acestui eveniment în viețile noastre în ultima vreme. Dar a meritat. A fost, poate, cel mai palpitant Campionat European, cu situații neprevăzute, cu emoții până în ultimul minut al prelungirilor, cu echipe care au jucat cu inima, cu vedete noi și cu audiențe uriașe J.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

C.C: – Cu siguranță, cele mai mari emoții le-am avut în 2019 când am urcat pe scenă la tragerea la sorți pentru EURO 2020, cel mai frumos și mai important moment din cariera mea. Îmi bătea inima de aveam impresia că va ieși prin rochie, căci vorbeam, și nu în româna mea, în fața celor mai importanți oameni din fotbalul european. Lângă mine erau jucători despre care am vorbit numai la știri, mari câștigători ai acestui trofeu de-a lungul anilor, niște idoli pentru generații întregi, iar acasă zeci de milioane de alți telespectatori de pe toată planeta! A fost o presiune, dar și un moment de bucurie maximă. A fost o provocare pentru mine ca jurnalist, dar și ca iubitor al fotbalului, m-am pregătit cu luni înainte și mă bucur că am lucrat cu profesioniști adevărați veniți din toată lumea să organizeze acest eveniment la București.

Un alt moment de intensitate mare a fost când am prezentat primul jurnal la TV, într-o sâmbătă dimineața. Am avut ghinionul să îmi cadă și prompterul, iar 10 secunde mi s-au părut, instant, 10 ani. De parcă emoțiile începutului nu erau de ajuns… Noi, la sport, participăm activ și în redacție, așa că asta m-a ajutat, căci știam exact despre ce este vorba în acea știre care îmi dispăruse subit din prompter și mi-am revenit. Dar aș fi preferat să nu se întâmple fix la prima emisieJ. Munca în redacție, cot la cot, alături de colegi de-a lungul zilei, dar și anii din facultatea de jurnalism mi-au creat o bază pe care mă pot sprijini în astfel de momente – surpriză.

O altă provocare a fost experiența Dansez pentru tine. Ani de zile am refuzat să particip de frica terenului necunoscut. Nu eram o dansatoare și îmi era frică de penibil. Până am înțeles că era vorba despre divertisment și o cauză bună, nu un concurs de dansatori profesioniști. Aveam antrenamente 10 ore pe zi ca să fac față concursului cu alții care învățaseră în ani să danseze. Dar experiența întregului show a fost extraordinară și mi-a rămas în amintirile palpitante ale carierei. Probabil că lucrurile de care îți e cel mai frică, dacă le învingi, îți dau marile satisfacții.

C: – Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

C.C: – Puterea grupului. Împreună, cu consecvență și seriozitate am ajuns aici. Oamenii au crescut cu noi în casă, au încredere în noi, nu i-am dezamăgit, i-am distrat, i-am informat. Grupul a creat asta, nu un individ separat.

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

C.C: – Programul depinde de tura pe care lucrez – dimineața, seara sau redacție. Pot începe ziua la ora 4 sau la ora 10. În afara redacției, mă ocup de conturile mele de social media, unde am interacțiunea directă cu publicul meu, editare foto și video, creez conținut pentru online, prezint evenimente sau am ședințe foto. Mă relaxez la un film, dar și mai bine într-o călătorie, fie ea și de o zi.

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

C.C: – Personal, îmi trag energia și îmi încarc bateriile din călătoriile pe care le fac. În ultima vreme a fost mai dificil din cauza pandemiei, dar tot am reușit să ajung în câteva locuri frumoase. Profesional, cu siguranță EURO 2020, care s-a încheiat cu succes, cu audiențe mari și cu distracție împletită cu muncă multă.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

C.C: – Noi am continuat să ne facem treaba la redacție, doar că ne-am împărțit în ture, am lucrat cu mai puțini colegi, am folosit mai mult laptopul de acasă, am folosit mult mai mult online-ul, dar în principal nu a fost afectat jurnalul, am mers în continuare la studio. A fost o provocare să fac sport pe balcon și să nu mai pot călători.

C: – Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

C.C: – Călătoriile, așa am început și un blog, unde le arăt oamenilor lumea prin ochii mei. Link-ul este: www.corinacaragea.ro

C: – Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Nu cred că există o rețetă. Cred că este talent, multă muncă, seriozitate și pasiune. Niciuna nu merge fără alta, asta sigur.

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

C.C: – „Nu pierd niciodată. Ori câștig, ori învăț”.