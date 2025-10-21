Acest ghid acoperă toți pașii de bază, cu recomandări și răspunsuri la problemele tipice întâlnite de cei care pregătesc must acasă. Urmează instrucțiunile de mai jos și personalizează procesul în funcție de preferințe sau spațiul de care dispui!

1. Selectarea și pregătirea strugurilor

Primul pas cere să acorzi atenție calității strugurilor. Adună ciorchinii atunci când boabele arată coapte și au o dulceață plăcută – un refractometru ajută să măsori zahărul dacă vrei precizie. Elimină fructele atinse de mucegai, boabele verzi sau uscate și orice impurități.

Spală delicat strugurii într-o strecurătoare largă, doar dacă e necesar. Îndepărtează resturile vegetale (frunze, codițe), însă nu freca energic cojile, pentru a păstra substanțele aromatice naturale. Aceste detalii influențează gustul mustului, dar și procesul ulterior de fermentare.

2. Zdrobirea și desciorchinarea corectă a strugurilor

După sortare, urmează etapa de zdrobire, unde alegerea instrumentului potrivit ajută să simplifici munca. Pentru cantități mici sau gospodării la început de drum, un zdrobitor manual asigură control, iar modelele motorizate economisesc timp pentru recolte mai mari. Vezi zdrobitoarele de la Micul Fermier, unde poți selecta modelul pe care îl consideri potrivit pentru nevoile tale.

Utilizarea unui zdrobitor de calitate înaltă oferă numeroase avantaje în procesul de prelucrare a strugurilor. Acesta asigură o spargere uniformă a boabelor, ceea ce permite eliberarea sucului și a substanțelor aromatice esențiale pentru calitatea mustului. Prin zdrobire, contactul dintre suc și pielița boabelor este optimizat, facilitând extracția pigmenților, taninurilor și aromelor naturale. De asemenea, zdrobitorul contribuie la eficiența ulterioară a presării, deoarece masa rezultată are o consistență omogenă și se drenează mai ușor.

Modelele moderne oferă reglaje fine pentru gradul de zdrobire, protejând sâmburii de spargere, ceea ce ajută la menținerea unui gust echilibrat, fără note amare. Printr-un proces de zdrobire corect efectuat, se obține o bază de fermentație curată, uniformă și stabilă, element-cheie pentru producerea unui vin de calitate înaltă, fie la nivel gospodăresc, fie în producție semi-industrială.

Desciorchinarea (separarea boabelor de ciorchini, acele tulpini verzi care dau amăreală dacă intră în must) devine opțională pentru vinul roșu, unde contactul dintre must și pieliță oferă culoare intensă, însă la vinul alb trebuie să presezi rapid după zdrobire, pentru a evita fermentarea cu pielițele. Folosește recipiente din inox, plastic alimentar sau sticlă pentru procesare. Nu utiliza vase din fier sau cupru. Aceste materiale pot duce la modificarea gustului și la apariția unor reacții chimice nedorite.

3. Igienizarea vaselor și organizarea spațiului de fermentare

Curățenia influențează calitatea mustului. Spală și sterilizează toate vasele și uneltele folosite. Chiar și mici resturi de murdărie sau drojdie din anii trecuți pot compromite rezultatul.

Alege damigene de sticlă, tancuri din inox sau bidoane alimentare cu dopuri speciale (eprubete de fermentare). Aceste accesorii permit eliberarea dioxidului de carbon și previn accesul aerului (care ar putea duce la acetificare sau mucegai).

Organizează spațiul de fermentare într-o cameră aerisită, ferită de fluctuații mari de temperatură și lumină directă. Menține 12-18°C pentru vinul alb și 20-28°C pentru cel roșu. Dacă spațiul nu permite control exact al temperaturii, urmărește procesul și ajustează în funcție de reacțiile mustului.

4. Fermentarea mustului, etapă cu etapă

Fermentarea reprezintă conversia zaharurilor din must în alcool și dioxid de carbon sub acțiunea drojdiilor. Ține cont de aceste detalii pentru o fermentație reușită:

Drojdii – Poți lăsa drojdiile naturale să acționeze sau poți adăuga drojdii selecționate, mai ales dacă dorești control pe aroma și limpezimea vinului.

Fermentația primară durează 5-10 zile. În această perioadă apar bule vizibile și spumă, iar lichidul își schimbă aspectul treptat.

Verifică zilnic temperatura și funcționarea dopului de fermentație. Opriți fermentația la timp dacă densitatea scade sub limita dorită.

Fermentația secundară durează între două și șase săptămâni și ajută la limpezirea vinului și stabilizarea acestuia.

Adaptează procesul la tipul de vin și la preferințele tale, monitorizând atent reacțiile mustului. Dacă folosești drojdii selecționate, urmează exact instrucțiunile de pe ambalaj.

5. Probleme frecvente și soluții practice

Chiar și cu atenție la detalii, poți întâlni unele dificultăți. Iată cum le rezolvi:

Fermentația încetinește sau nu pornește? Verifică rapid temperatura camerei și calitatea drojdiei. Completează cu o doză proaspătă de drojdie activă sau adaugă nutrient pentru drojdie când este necesar.

Mustul capătă miros neplăcut sau spumă excesivă? Aerisește ușor vasul, controlează temperatura și verifică dacă recipientele sunt bine închise.

Apare un strat de mucegai sau oțet pe suprafața mustului? Îndepărtează partea contaminată dacă nu este extinsă, sterilizează din nou instrumentele și limitează contactul cu aerul.

Controlul temperaturii, igiena strictă și respectarea etapelor reduc riscurile de defect. Practica și atenția contează la fiecare pas.

Pregătirea mustului acasă devine mai ușoară dacă respecți acești pași și te adaptezi după propria experiență. Prin atenție, pricepere și o minimă investiție în instrumente potrivite, obții un produs autentic și gustos, gata să fie savurat la mesele cu familia sau prietenii.