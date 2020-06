Un pas foarte important în dezvoltarea regiunilor, o victorie pentru care Alianța Vestului a luptat încă de la înființare: gestionarea fondurilor europene la nivel regional! Legea a trecut de Parlament și va aduce o mult mai mare autonomie a regiunilor, anunţă europarlamentarul Gheorghe Falcă.

„În urmă cu mai bine de 1 an prezentam în fața Comisiei Europene proiectele și obiectivele pe care Alianța Vestului le are. Printre aceste obiective, solicitam ca atragerea fondurilor europene să poată fi decisă la nivel regional, nu la nivel național. Iată că am reușit, într-un timp foarte scurt, să punem în legislație această descentralizare. De acum regiunile vor putea decide în funcție de prioritățile fiecăreia dintre ele ce direcții de dezvoltare urmează, desigur în acord cu liniile de finanțare de la nivel european.

Ce înseamnă această descentralizare? Beneficiarii de fonduri europene nu vor mai trebui să aștepte aprobările de la Centru, deciziile urmând să fie luate la nivel regional. Mai mult, trebuie subliniat că prin această descentralizare, regiunile vor pregăti și negocia direct cu Comisia Europeană Programele Operaționale Regionale, în funcție de nevoile și specificul regional. Tot la nivel regional se vor elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, vor evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, vor gestiona implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari. Această schimbare legislativă este o VICTORIE pentru regiuni și va duce la o dezvoltare mult mai rapidă și eficientă.

Așa cum am subliniat și la înființarea Alianței Vestului, în următorul ciclu financiar european – 2021-2027, accentul se va pune pe regiuni și pe descentralizarea procesului de finanțare”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă, prin intermediul unui comunicat.