Administratorii de pensii private omit să spună faptul că nu e gratis să participi la Pilonul II de pensii administrate privat. Practic, pensia de stat a participantului la Pilonul II este diminuată cu 15%, cel puţin în 2019, în actualele condiţii de cuantum al contribuţiilor participanţilor în cele două sisteme de pensii.

Astfel, dacă se ia în calcul cota CAS transferată către Casa Naţională de Pensii, Pilonul I de 25% din venituri şi cea către Pilonul II, de 3,75%, se va vedea că făcând ponderea celor două contribuţii, 85% se duc către Pilon I şi 15% către Pilon II. Mai exact, un angajat cu salariu mediu pe economie nu primeşte în 2019 un punct de pensie, ci doar 0,85, a explicat profesorul ASE, Bogdan Dumitrescu, pentru economica.net.

Practic, pensia de stat a participantului la Pilonul II este diminuată cu 15%, cel puţin în 2019, în actualele condiţii de cuantum al contribuţiilor participanţilor în cele două sisteme de pensii.

Acest lucru, poate fi verificat de către fiecare participant la cele două piloane de pensii accesând https://www.cnpp.ro/solicitare-acces-online. După crearea contului Casa de Pensii va arăta negru pe alb fiecărui individ care sunt punctele sale de pensie acumulate pe parcursul unui an. Fiecare individ îşi poate calcula astfel scăderea pensiei de stat din cauza viramentului către pensiile administrate privat. Bineînţeles, pensia privată poate oferi un câştig care să acopere pierderea din sistemul de stat. Numai că şi aici apare o problemă.

Probleme la calculul randamentelor

Fondurile de pensii calculează randamentele fondurilor de pensii bazându-se doar pe creşterea valorii-unitare a activului net din 2008 şi până în prezent, nearătând nici o clipă că randamentul unui participant care a intrat în sistem în 2014 nu are cum să fie egal cu cel al unui participant intrat în sistem în 2008. De asemenea, nivelul contribuţiilor virate de stat în Pilon II a variat de la an la an. Poate că prezentarea unor randamente pe subperioade de contribuţie şi ponderarea lor cu fluxurile de contribuţii nu ar fi lipsită de interes, arată sursa citată.

Dacă aceste ponderări ar fi aplicate şi dacă am mai lua în calcul şi evoluţia inflaţiei, am constata că randamentul real este de fapt undeva la 3,8% pe ultimii 10 ani, fără a lua în calcul reţinerea comisioanelor din contribuţii, spune profesorul Bogdan Dumitrescu.

Avantajele Pilonului II

Înfiinţarea sistemului de pensii obligatorii administrate privat ajută la diversificarea portofoliului viitorului pensionar, oferind randamente mai mari decât investiţia într-o pensie de stat şi reprezentând o alternativă la sistemul de stat.

Iar diversificarea surselor de venituri pentru pensie este un lucru bun, în condiţiile în care beneficiile rezultate în urma participării la cei doi piloni pot evolua în orice sens în următorii 30 sau 40 de ani, arată sursa citată.

Te-ar putea interesa și: