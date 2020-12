Circa 56,5% dintre părinții din România nu și-ar lăsa copiii să revină la orele de școală în prezența unui profesor care nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului, conform unui sondaj online realizat de Asociația „Mame pentru Mame”. În același timp, peste jumătate dintre cei chestionați (58,7%) au declarat că profesorii care nu doresc să se vaccineze ar trebui să țină doar ore online, nu cu prezență fizică în fața elevilor.

„Avem acum dovada că majoritatea părinților înțeleg utilitatea vaccinării și sunt de acord cu aceasta”, afirmă Ana Măiță, președintele Asociației Mame pentru Mame și activist pentru drepturile femeilor, mamelor și copiilor. „Ca mamă și fost pacient COVID-19, am o experiență directă cu boala și cunosc impactul pe care îl are asupra unei familii. Am trecut printr-o perioadă sumbră în care am fost izolată, cu alți doi membri ai familiei mele suspecți de infectare cu coronavirus, iar un altul, cu o stare de sănătate extrem de fragilă, la rândul său în izolare pentru a se feri de infecții. Înțeleg perfect preocupările părinților și aș dori să le transmit că au susținerea deplină a organizației noastre. Datorită vaccinării populația este acum ferită de boli grave precum difteria sau poliomelita, așadar vom depune toate eforturile pentru a convinge oamenii, în mod particular profesorii, de beneficiile vaccinării, în special în actualul context”, a declarat Ana Măiță, președintele Asociației „Mame pentru Mame”.

Un sondaj recent arată că majoritatea profesorilor refuză vaccinarea

Recentul sondaj publicat de Federația Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” arată însă o situație de semn opus, în care majoritatea profesorilor refuză vaccinarea. În schimb, opinia părinților, consultați prin intermediul chestionarului Asociației „Mame pentru Mame”, este că profesorii care nu doresc să se vaccineze ar trebui să predea exclusiv online.

„Aceste rezultate sunt mai degrabă încurajatoare”, afirmă Ana Măiță. „Din fericire, doar o mică parte dintre respondenți, 13%, consideră că acești profesori ar trebui excluși din învățământ, deci nu avem în față perspectiva unui conflict între părinți și profesori. Aceste date ne fac să credem că putem găsi o soluție acceptabilă pentru școală, care să le ofere profesorilor care nu doresc să se vaccineze șansa de a-și face în continuare meseria. Subliniez însă că organizația noastră susține în continuare cu fermitate adoptarea unei legi a vaccinării.”

În condițiile unei pandemii care a ucis deja circa 15.000 de români, oameni din categoriile cele mai vulnerabile – bătrâni, suferinzi de boli cronice, dar și personal medical din prima linie – refuzul vaccinării este o problemă serioasă. Pentru a se atinge imunizarea de grup și a reduce astfel la minimum incidența cazurilor de COVID-19, este nevoie ca o proporție mult mai mare din populație să fie vaccinată, între 60% și 70% potrivit majorității modelelor epidemiologice.

România se confruntă cu un grad relativ redus de acceptare a vaccinurilor și vaccinării, deși tocmai grație acestora populația este acum ferită de boli grave precum difteria sau poliomielita.

Chestionarul „Mame pentru Mame” a fost completat online în perioada 21-22 decembrie.