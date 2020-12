Tudor Ciuhodaru, medicul UPU Iasi a vorbit despre informația privind apariția unei noi mutații a coronavirusului. Potrivit acestuia, informarea este „oficială” și sunt 10 lucruri pe care trebuie să le stim legate de aceasta.

În primul rând, medicul a tras un semnal de alarmă cu privire la testarea din România. El susține că dacă în alte țări s-au luat restricii dure, în România, numărul testelor scade, iar de cealaltă parte, paturile de la terapie intensivă sunt ocupate de cazuri din ce în ce mai grave.

„Vom avea si noi aceasta tulpina mai repede decat ne imaginam. (…) Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in Scotia sunt inasprite restrictiile, iar calatoriile inspre si dinspre Anglia sunt interzise. Paradoxal, cu toate aceste avertismente, numarul de teste din Romania e in scadere, la fel si cel al persoanelor depistate. Paturile din sectiile ATI sunt pline cu cazuri grave”, a afirmat Cihodaru, la Realitatea Plus.

În același timp, medicul trage un semnal de alarmă cu privire la situația îngrijorătoare din Europa ca urmare a depistarii noii mutații a coronavirusului, care îl face cu 70% mai contagios.

Ce se va întâmpla după Revelion

Totodată, Ciuhodaru a precizat că după Revelion, secțiile ATI se vor golii de medicii rezidenti angajati, ale caror contratcte de angajare expira pe 31 decembrie, iar DSP se pare ca „ridica din neputincioasa din umeri si priveste catre Bucuresti”.

Medicul a mai menționat că nu este deloc neașteptat ca un virus sa evolueze, fiind foarte important sa observam la timp orice modificare pentru a intelege orice risc potential.

„Sunt mutatii ce au fost identificate intr-un studiu efetuat in 99 de tari pe 46.000 de persoane, dar din fericire s-a constatat ca niciuna din aceste mutatii nu face virusul sa se raspandeasca mai rapid. (…) Au loc eforturi – citez din cei care fac cercetarile in Marea Britanie – pentru a confirma daca oricare dintre aceste mutatii contribuie la transmiterea mai mare.

Se crede ca aceasta varianta este cu 70% mai contagiosa pentru ca a suferit mai multe mutatii in proteina matriciala, prin modificari la nivel genetic, mai precis lipsesc doi aminoacizi, ceea ce ar explica raspandirea mai rapida a virusului”, a explicat medicul.

Specialistul a mai reamintit că Marea Britanie a transmis o serie de informații din studiile în curs privind mutatia, iar OMS va ține la curent tarile membre pe masura ce va afla informatiid espre caracteristicile acestui virus.

„In teorie, aceasta ar putea avea ca rezultat raspandirea mai usoara intre oameni a coronavirusului, dar nu este clar daca aceste mutatii conduc la mai multe infectii”, a mai spus Ciuhodaru.