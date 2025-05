Nicușor Dan și-a prezentat diploma de bacalaureat în direct, ca răspuns la un val de informații false care circulă în social media. A explicat că a susținut examenul la Craiova, fiind atunci parte a lotului național de matematică, de aceea nu a susținut Bacalaureatul în orașul natal, Făgăraș.

El a detaliat conținutul diplomei, explicând că pe verso se află notele și mediile obținute în liceu, insistând asupra autenticității documentului. Candidatul a calificat dezinformarea drept „fake news grosolan” și a subliniat importanța combaterii acestor practici în spațiul public.

„Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el. (…) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu (în dreapta – n.r), și aici (în stânga – n.r.), la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a spus Dan.