De ce a apărut epidemia de rujeolă în România? Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, le-a transmis părinților, joi, că epidemia de rujeolă a apărut întrucât mulți copii sunt nevaccinați.

Epidemia de rujeolă a apărut din cauza reducerii acoperirii vaccinale la nivel național. Doar 78% pentru prima doză și doar 62% pentru a doua doză de vaccin împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului.

Prin vaccinare, spune el, multe boli pot fi prevenite. Deși unele boli pot părea eradicate, există riscul reapariției lor, în special în țările unde acoperirea vaccinală este redusă.

„Prin vaccinare şi a mea, a dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră, multe dintre bolile pe care de care am auzit dar nu le-am mai văzut, am auzit de difterie, eu personal nu am văzut niciun caz de difterie, am auzit de poliomielită, nu am văzut niciun caz de poliomielită, am văzut e adevărat oameni care aveau sechele de poliomielită, adică consecinţele infecţiei, dar toate aceste boli care aparent au dispărut se numesc în pericol de reemergenţă adică de reapariţie, pentru că odată cu scăderea acoperirii vaccinale există şi posibilitatea reapariţiei acestor boli.

Mai apar cazuri sporadice în diverse ţări, mai ales din import dar nu trebuie să lăsăm garda jos pentru că orice caz ar apărea într-o ţară, în cazul în care populaţia nu este vaccinată, poate să ducă la răspândirea bolii şi nu ne dorim niciun fel acest lucru.

Gândiţi-vă că avem la frontieră un război şi acolo, în Ucraina sunt probleme cu siguranţă legate de acoperirea vaccinală şi trebuie să facem în aşa fel încât copiii din România să fie protejaţi”, a declarat, joi, ministrul Sănătății.