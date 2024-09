Până la sfârșitul anului, profesorii vor fi obligați să-și asume în scris că nu oferă meditații contra cost elevilor de la clasele la care predau. Declarația de interese trebuie depusă până pe 31 decembrie 2024. Prin semnarea ei, se încearcă evitarea conflictului de interese. Profesorul care oferă meditații contra cost elevilor de la clasele la care predă nu este imparțial în timpul evaluării și nu-și dă interesul în timpul orelor. În unele școli, profesorii meditatori lucrau la clasă doar cu elevii pe care îi meditau în particular. Nivelul lor era mai ridicat decât al celorlalți copii, restul elevilor nu făceau față, rămâneau în urma lor. Profesorul devenea mai exigent, punea „o presiune foarte mare” pe elevii pe care nu-i medita el pentru a-i determina practic să apeleze și ei la meditații în particular, a explicat Iuliana Constantinescu, reprezentantul părinților din Sectorul 2 din București pentru „Adevărul”.

În declarația de interese, profesorul trebuie să-și treacă numele și prenumele, adresa completă, alte date din buletin, numele și adresa școlii la care predă, ce normă didactică are, disciplina pe care o predă, clasa la care predă și anul școlar în curs. Documentul trebuie să fie datat și semnat.

Interzicerea meditațiilor la clasă este prevăzută în Legea Educației. Profesorii care încalcă legea sunt pasibili de sancțiuni. Dacă semnează pe proprie răspundere și nu respectă ce au semnat, profesorii sunt în culpă gravă. Asta ar putea să-i sperie pe unii și să-i determine să renunțe la meditațiile la clasă.

„Nu există reglementată în mod categoric o anumită sancțiune. Încălcarea regulamentului intră la categoria nerespectării normelor în vigoare, iar în funcție de gravitatea ei Comisia de Cercetare Disciplinară și Consiliul de Administrației decid sancțiunea pe care o vor impune.

Să zicem că eu meditez copiii de la clasă, dar declar că n-o fac. Veniturile încasat nu sunt nici ele declarate. În acest context, un coleg de-al meu sau un părinte face o sesizare către ANAF iar eu, pentru că nu am declarat acele venituri, pot fi sancționat odată de către școală, pentru că am încălcat un regulament, odată de către ANAF căci sunt evazionist. De asta le este teamă profesorilor, că va sta ANAF-ul cu ochii pe ei”, a adăugat președintele Asociației Părinților din Sectorul 1 al Capitalei.